Cote d'Ivoire: Poursuite de la politique d'assainissement et de salubrité - Les sénateurs valident le budget 2021 de la ministre ouloto

Dans le cadre des sessions budgétaires ouvertes au sénat, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto était le vendredi 11 décembre 2020, face aux membres de la commission des affaires économiques et financières du Sénat, pour présenter le budget 2021 de son ministère, ainsi que les objectifs qui soutiennent ce budget.

Ce budget s'élève à 157 781 778 205 FCFA. Elle a indiqué que les missions de son département ministériel pour l'année 2021 sont déclinées en quatre (4) programmes. Et les actions prioritaires assignées à ces programmes sont entre autres, la réhabilitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage ; la réduction des nuisances ; la construction d'infrastructures modernes de gestion et de valorisation des déchets ; la promotion de l'assainissement et du drainage en milieu urbain et rural ; la professionnalisation de la filière des déchets liquides, solides et dangereux. Au terme des échanges qui ont suivi cette présentation, le budget a été adopté à l'unanimité par les membres de cette commission. Rappelons que ce ministère est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'assainissement, de drainage, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances.

