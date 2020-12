Togo: Le ministère des Sports, la FTF et les Eperviers locaux désormais liés par une Charte de bonne conduite

Pour poser de nouvelles bases de la cohésion de l'équipe nationale locale pour plus de victoires, un document de référence a été signé entre le ministère des Sports, la FTF et l'équipe nationale locale ce Lundi 14 Décembre 2020. Il s'agit de la « Charte de Bonne conduite au sein de l'équipe nationale A' ».

Issue d'une réforme, cette charte conduit à un paradigme nouveau permettant ainsi d'atteindre les objectifs assignés notamment l'instauration de la discipline au sein des équipes sportives nationales, la culture du patriotisme, le centre du sacrifice.

Cependant le ministère des Sports en appelle tous les acteurs sportifs à plus de responsabilité et à jouer leur rôle pour un football togolais attractif et compétitif. « Il est nécessaire pour le ministère d'engager les acteurs du football togolais aussi bien que les dirigeants de la FTF, que les joueurs, ainsi que le Staff technique à une gestion axée sur les résultats », a déclaré l'attaché du cabinet du ministre des Sports, M. Lémou.

Le capitaine des Eperviers, Akate Gnama, n'a pas caché sa joie. « C'est une charte qu'on attendait depuis longtemps donc elle est la bienvenue, on adhère entièrement à la charte, on l'accepte parce que maintenant chaque joueur sait à quoi s'en tenir quand il est convoqué en l'équipe nationale locale. Chacun a sa partition, nous aussi joueurs feront la nôtre », a-t-il souligné. Et d'ajouter, « l'équipe se porte bien, on vient de finir le premier stage il y a quelques jours, il y a un autre stage qui va reprendre ».

Pour cette première qualification historique des Eperviers locaux au CHAN, le ministre des Sports, Lidi Bessi-Kama, a salué cette bravoure des joueurs indiquant, « pour cette première qualification, vous venez d'écrire un nouveau chapitre du football togolais, le gouvernement togolais vous en est gré et vous exhorte à continuer avec la même détermination ».

Se référant à la charte, tout manquement à la présente charte expose le (s) concernant(s) à une procédure disciplinaire dans le respect du principe du contradictoire, devant une commission composée à cet effet par le président de la FTF, incluant un représentant du ministère des Sports, désigné par le ministre en charge des Sports.

Rappelons que le ministre en charge des Sports a précisé que cette initiative servira de modèle pour les autres disciplines qui ont la lourde responsabilité de représenter le Togo sur la scène internationale.