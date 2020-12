Afrique: L'impact permanent des agressions sexuelles - Au Nigeria, une survivante s'exprime

"À l'âge de 7 ans, les abus se sont aggravés", a révélé Mme Isiaku lors d'un débat télévisé sur la violence sexuelle et sexiste et sur les efforts déployés par Spotlight Initiative pour traiter ce problème au Nigeria.

"J'ai été une esclave sexuelle pendant sept ans sous le nez de ma mère sans qu'elle ne sache que j'étais maltraitée.

Ce n'est qu'à l'âge de 14 ans que la mère de Mme Isiaku l'a finalement écoutée, après avoir effectué un "test de virginité" à domicile. Lorsque Mme Isiaku a expliqué qu'elle était violée par son beau-père, sa mère lui a dit de se taire et l'a envoyée vivre chez son oncle. Deux ans plus tard, sa mère est morte et Mme Isiaku a été contrainte de retourner chez elle.

"(Mon beau-père) m'a dit, 'Ta mère n'est plus là pour te protéger'... il a continué à me violer", a-t-elle dit.

Mme Isiaku dit que les sévices lui ont fait abandonner l'école, s'enfuir de la maison et commencer à boire. "J'ai été intimidée. Les stigmates, les amis m'ont abandonnée", dit-elle. Aujourd'hui encore, elle est confrontée à la discrimination découlant de son agression sexuelle.

"(Mon beau-père) m'a dit, 'Ta mère n'est plus là pour te protéger"

L'histoire de Mme Isaku nous a rappelé de façon poignante l'impact dévastateur de la violence contre les femmes et les filles - ce que le chef de la délégation de l'UE, Ketil Karlsen, a appelé "la pandémie la plus durable du monde". Trente et un pour cent des femmes nigérianes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques selon l'Enquête nationale sur la démographie et la santé de 2018, bien que la sous-déclaration signifie que les statistiques réelles sont probablement beaucoup plus élevées.

La réunion a rassemblé des survivants de la violence, des représentants de la société civile, du gouvernement, de la police et des représentants de l'UE et des Nations Unies pour discuter de ce qui doit être fait pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles dans le pays. Elle a été retransmise en direct sur les chaînes de télévision et s'est concentrée sur l'amélioration de l'accès des survivantes à la justice, sur les défis que représente la poursuite des auteurs de violences et sur l'adoption de cadres juridiques qui protègent les femmes et les filles, tout en mettant en avant les services disponibles en matière de violence sexiste.

Edward Kallon, Coordinateur résident des Nations Unies au Nigeria, a parlé de la nécessité pour l'ensemble de la société de se joindre au mouvement pour éliminer la violence. "Ce n'est pas un problème de femmes, c'est aussi un problème d'hommes", a-t-il déclaré.

L'événement s'est terminé par une déclaration du président Muhammadu Buhari, qui s'est engagé à faire de l'élimination de la violence contre les femmes une priorité nationale. Il s'est également fait l'écho de la nécessité pour les hommes de faire partie de la solution.

Je suis solidaire de toutes les femmes et de tous les enfants du Nigeria et du monde entier et je dis "non" à la violence contre les femmes et les enfants", a-t-il déclaré. "J'appelle tous nos hommes et nos garçons à nous aider à atteindre notre objectif de créer une société exempte de violence domestique, de viol et de toute autre forme de violence à l'égard des femmes et des enfants".

En plus de la portée télévisuelle, plus d'un million de téléspectateurs ont suivi la discussion via Twitter Live.

L'initiative Spotlight consacre plus de 43 millions de dollars US à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles au Nigeria, ce qui en fait le plus important investissement de l'initiative dans ce pays.