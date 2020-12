Gabon: Koula-Moutou - Remise en service du projecteur au centre-ville

Hugues Mbadinga Mdiya, membre du gouvernement et natif de la province de l'Ogooué-Lolo a apporté son soutien au Conseil national de l'eau et de l'électricité pour éclairer le centre ville de Koula-Moutou.

La ville doit-être éclairer, c'est le souhait des habitants de la ville de Koula-Moutou. Hugues Mbadinga Mdiya, membre du gouvernement et natif de la province de l'Ogooué-Lolo a été sensible à cet appel des populations de la capitale provinciale. Il a apporté son soutien au Conseil national de l'eau et de l'électricité( CNEE) par un don des lampes de projecteur de dernière génération de 5000 w. Ces lampadaires ont pour objectif d'illuminer le centre ville de koula-Moutou qui, selon les témoignages, est resté dans le noir depuis fort longtemps.

Le centre ville est un endroit stratégique où est se trouve la mairie central, le Commissariat, la place des fêtes, la Poste, la Direction d'académie provinciale. Désormais éclairé, l'édile de la ville Rigobert Nzéngué Lola a remercié le ministre Hugues Mbadinga Madiya pour avoir contribué à illuminer la cité depuis l'installation du conseil national de l'eau et de l'électricité (CNEE ) le 18 octobre 2020, implanté désormais à Koula-Moutou

Les autorités locales et politico-administratives se rendent compte de l'ampleur des travaux réalisés pour l'optimisation de la couverture publique en électricité. Une opération d'assainissement de l'éclairage public qui vient rassurer et combler les joies des populations de la commune. Présentement le Chef d'antenne de l'Ogooué-Lolo du CNEE M.Moumbamba Moumbamba et son équipe séjournent à Lastrouville pour des travaux d'illumination de la ville du guerrier Wongo.