Angola: Qatar Airways démarre ses opérations au pays

Luanda — La compagnie aérienne asiatique Qatar Airways commence ses opérations ce lundi (14), sur la ligne Doha (Qatar) / Luanda/Doha.

L'arrivée du premier vol est prévu à 9h50 minutes, à l'aéroport international de "4 de Fevereiro", avec le Boeing 787 Dreamliner, comprenant 254 sièges places, dont 22 sièges classe affaires et 232 pour la classe économie.

Selon un communiqué de cette compagnie, auquel l'Angop a eu accès, dans une première phase, Qatar Airways va effectuer un vol par semaine vers Luanda, tous les lundis.

Le communiqué indique que cet itinéraire offre des options de voyage plus flexibles vers le reste du monde, à travers l'Aéroport international Hamad, avec des connexions vers plus de 85 destinations en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, via la compagnie aérienne Qatar Airways.

La compagnie Qatar Airways choisit l'Angola comme sa destination, pour la première fois depuis sa fondation.

Les voyageurs pourraient bénéficier des nouveaux prix de bagages jusqu'à 46 Kg en classe économique et 64 Kg en classe affaires, en deux volumes.

Dans le cadre de la coopération, les gouvernements de l'Angola et du Qatar ont signé, en septembre de 2019, lors d'une visite du Président de la République, João Lourenço, six accords de coopération bilatérale dans différents domaines.

Parmi les accords signés se distinguent ceux du transport, qui prévoit l'établissement de liaisons aériennes entre les capitales des deux pays, des secteurs maritime et portuaire, de la coopération technique, commerciale et économique, ainsi que des protocoles d'exemption de visas dans les passeports diplomatiques, et les consultations politiques bilatéralement.

Qatar Airways dessert 151 destinations depuis l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Océanie, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud.

C'est l'une des six compagnies aériennes à avoir obtenu cinq étoiles de Skytrax pour leur excellent service.