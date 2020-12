Congo-Brazzaville: Fédérations sportives nationales - José Cyr Ebina et Alban Kaky prennent officiellement leurs fonctions

Respectivement élus président de la Fédération congolaise d'athlétisme(FCA) et de la Fédération congolaise d'escrime(Fecoes), José Cyr Ebina et Alban Kaky ont été installés par les représentants de la direction générale des sports, le 14 décembre, au terme des séances de passations de service de ces deux structures sportives.

Les deux nouveaux présidents qui occupent ces fonctions pour la première fois vont devoir mettre toute leur énergie au service de leur discipline afin de relever les défis qui les attendent durant les quatre prochaines années.

Si le premier est un grand féru de l'athlétisme congolais, grâce aux compétitions qu'il organise régulièrement, le second hérite une structure quasi inexistante mais compte sur l'appui de tous les partenaires pour atteindre ses objectifs. Il était, en effet, président de la ligue d'escrime de Brazzaville pendant l'olympiade 2016-2020.

Initiateur de Lions et Globe d'Or, José Cyr Ebina a loué le travail fourni par ses prédécesseurs au sein de la FCA. Un travail qui le permettra, en compagnie des athlètes et des dirigeants, de poursuivre le rayonnement de l'athlétisme congolais. « Nous avons besoin de tous. Notre projet est basé sur six axes et focalisé sur le triptyque formation, emploi et reconversion. Il est le canevas qui dirigera notre discipline durant les quatre prochaines années. Nous nous alignerons sur la vision du chef de l'Etat pour unir les fédérations d'Afrique centrale », a-t-il indiqué, avant de signifier qu'il est ouvert à toutes propositions.

De son coté, Alban Kaky qui dégage une énergie d'innovation prend les commandes d'une fédération dont les caisses sont vides et certains membres du bureau sortant sont démissionnaires. Ambitieux et déterminé à développer l'escrime congolais, il a plaidé pour une union sacrée des escrimeurs en vue de permettre à la République du Congo de sauver son honneur sur le plan international. « Tout est possible et je sais que nous allons relever le défi. Merci à tous ceux qui ont contribué à notre élection. C'est un challenge de prendre la tête d'une structure qui n'est presque pas stable mais nous avons besoin de tout le monde », a expliqué Alban Kaky.

Pour concrétiser sa volonté de développer l'escrime, le nouveau président du bureau exécutif de la Fecoes va organiser dès le début de l'année prochaine un tournoi dédié à l'ancien et feu président de la fédération, Albert Kaya.