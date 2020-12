Cote d'Ivoire: Cérémonie de prestation de serment, hier, au Palais - Alassane Ouattara investi sous haute surveillance militaire

Plus d'un mois après un scrutin émaillé de graves violences qui s'est soldé par plus de 85 morts, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en séance solennelle, lundi 14 décembre 2020, au palais de la présidence de la République.

Pour cette cérémonie de prestation de serment, le palais présidentiel du Plateau qui a abrité cette rencontre était sous haute surveillance. Tôt ce lundi matin, un important dispositif militaire était visible tout autour du palais présidentiel, au Plateau. Des éléments de la Garde républicaine, des gendarmes, des éléments de la police nationale, issus de plusieurs unités étaient également installés dans tous les coins stratégiques du Plateau. Pendant que certains s'affairaient à réguler la circulation, d'autres veillaient au grain au niveau du palais présidentiel.

Sur certaines voies, des barricades étaient installées, pour les déviations au niveau de la circulation. Cette sécurité était plus renforcée à l'entrée du palais, des Détecteurs de métaux et autres engins dangereux, chiens renifleurs, bref toute l'armada de sécurité a été sortie pour, l'occasion, filtrer l'entrée du Palais présidentiel. Sur l'esplanade du grand palais, un chapiteau a été installé pour la cérémonie officielle. Là encore, la sécurité était de mise. Pour avoir accès à la salle, il fallait, à l'entrée, présenter un certificat de non contagion à la Covid-19. Dès l'entame de la cérémonie, les membres du Conseil constitutionnel, avec leur tête le président Koné Mamadou, le président, ont fait quérir l'impétrant. Alassane Ouattara. Il a prêté serment sur la Constitution confectionnée sous la forme de classeur pour lui donner un caractère palpable. La main gauche placée sur la loi fondamentale et l'autre main levée, le président Ouattara a lu la formule sacramentelle.

« Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi, si je trahis mon serment ». Cette cérémonie a pris fin par des honneurs militaires rendus par plusieurs sections de l'armée, placées toutes sous le commandement du chef d'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), le général de division, Doumbia Lassina. Plusieurs Chefs d'Etat étaient présents à cette cérémonie. Notamment Christian Kaboré du Burkina Faso, Patrice Talon du Bénin, Nanan Akufo Addo du Ghana, Macky Sall du Sénégal, Faure Gnassingbé Éyadéma du Togo, Denis Sassou Nguesso du Congo, George Weah du Liberia, Issouffou Mahamadou du Niger. Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Umaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Bah N'Daw, président de la transition et chef de l'État malien, Mohamed Ould El-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Julius Maada Bio.