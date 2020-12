Burkina Faso: Réalisations du 11-Décembre à Banfora - Roch s'assure de la qualité

Accueilli le 9 décembre 2020 à Banfora dans une liesse populaire, le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, dès le lendemain, a tenu à constater de visu certaines réalisations effectuées dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale du Burkina à Banfora. Il a surtout annoncé à l'issue de cette visite la réhabilitation de la route nationale n°7, Bobo-Dioulasso-Banfora, dans les mois à venir.

Comme un contrôleur en chef de ces réalisations à l'image d'un bailleur venu s'assurer si effectivement les choses se passaient dans les règles de l'art, Roch Marc Christian Kaboré, en compagnie de Maurice Dieudonné Bonnanet, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, et d'Éric Bougouma, ministre des Infrastructures, s'est rendu sur le site qui abrite les logements sociaux à Kribina. Là-bas, 204 villas sont achevées et ont été mises à la disposition des festivaliers de ce 11-Décembre. Roch Kaboré a ensuite mis le cap sur Bounouna, où se trouve la salle polyvalente au secteur n°9 de Banfora. Là, le pari a été tenu à la grande satisfaction de plus d'un, quelque peu incrédules dû au démarrage tardif des travaux. C'est une salle majestueuse de 1000 places qui se laisse admirer de la façade comme à l'intérieur et reflétant quelques symboles de la région tels que le balafon, la Cascade de Karfiguela.

Le visiteur du jour s'est ensuite rendu sur l'axe du défilé à Nafona où s'activaient dans la répétition pour la grande parade des élèves du Prytanée militaire de Kadiogo. Le cœur net, Roch a tenu à parcourir tout l'axe du défilé en intégralité en traversant le village de Lemouroudougou et en regagnant la ville par la route de Sindou où il est allé directement à la maison des Jeunes et de la Culture de Banfora au secteur n°2. Il a pu se délecter au salon de conservation d'une exposition d'objets d'art, de véhicules et de motos qui a marqué une certaine époque au Faso et de façon générale le monde. La place de la Nation a été la dernière étape de la visite du chef de l'Etat ce 10 décembre où venaient de s'achever les décorations.

Roch Kaboré a eu une réaction positive à l'issue de sa visite. « Je dois dire que dans le délai qui était imparti, les choses ont bien avancé », dira-t-il, promettant la poursuite des travaux après la fête à Banfora tout comme à Niangoloko et à Sindou. « Nous pensons que l'essentiel est fait », a poursuivi le premier des Burkinabè qui annonce qu' « il faut que nous travaillions plus tard à faire en sorte que la route de Bobo-Dioulasso à Banfora, soit améliorée et renforcée pour permettre d'avoir un accès plus facile à la ville de Banfora », a dit le chef de l'Etat. A l'entendre, ce sont des projets sur lesquels ils travaillent déjà et dans 2 ou 3 ans, « vous verrez ce qui sera fait en plus de ce qui est déjà fait dans la ville de Banfora pour fluidifier la circulation », a promis Roch Marc Christian Kaboré.