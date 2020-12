Burkina Faso: Organisation du 11-Décembre à Banfora - Le Pr Abdoulaye Soma dénonce un sabotage

Le 11 décembre dernier, le Burkina Faso a commémoré à Banfora dans la région des Cascades le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance sur le thème «Cohésion nationale et engagement patriotique pour le développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de covid 19 ».

Une célébration qui a raté ses objectifs selon le professeur Abdoulaye Soma, lequel a dénoncé, lors d'une conférence de presse le lundi 14 novembre 2020 à Ouagadougou, un bâclage dans l'organisation des festivités.

Depuis l'an 2008, il est institué une organisation tournante des festivités du 11-Décembre dans les chefs-lieux des 13 régions que composent le pays. Pour Abdoulaye Soma, cette célébration tournante vise deux objectifs, à savoir le développement infrastructurel régional et les festivités de cohésion sociale. « Cette année 2020 à Banfora, le gouvernement semble avoir décidé d'organiser un véritable sabotage, en escamotant ces deux objectifs fondamentaux », a regretté celui qui se dit le porte-parole d'un groupe de grands leaders de la région des Cascades.

A l'écouter, au sujet du premier objectif, le sabotage concerne aussi bien la non- réalisation de certaines infrastructures habituelles du 11- Décembre, cas par exemple de l'auberge du 11-Décembre, de la maison de l'appelé, des feux tricolores, etc., que le bâclage des infrastructures réalisées. « Pour les infrastructures réalisées, c'est le bâclage qui définit le mépris de la région et de l'ensemble de ses habitants sans distinction. Les bitumes effectués ne sont pas de qualité, même aux yeux de simples profanes », a confié le professeur avant d'ajouter que seul le gouvernement a l'explication de ce qui a été fabriqué à Banfora.

Sur la question de la cohésion sociale, le professeur a regretté que bien que le thème de la présente célébration y ait fait cas, la mauvaise organisation ait contribué à fragiliser davantage le tissu social dans la région : à l'en croire, certaines ethnies, considérées comme des autochtones de la région, en l'occurrence les Turka et les Senoufos, se sont vu exclues du défilé, entraînant ainsi colère et désolation. A cela s'ajoute, toujours selon lui, la marginalisation de certains chefs de canton, etc.

Face à ces prétendus manquements constatés qui sont de nature à porter un coup à la cohésion sociale dans la région, Abdoulaye Soma a appelé le gouvernement à avoir plus d'égard pour les différentes localités et communautés qui composent notre chère et riche nation. « L'objectif de cette conférence est double. Premièrement c'est de dire que les choses n'ont pas fonctionné comme il se doit à Banfora et que le gouvernement devrait revoir sa copie pour les célébrations à venir. Deuxièmement c'est dire que ce groupe (ndlr : groupe de grands leaders de la région des Cascades) va constituer à partir de maintenant un groupe de veille sur la gestion de la chose publique dans la région des Cascades », a dit l'orateur du jour.