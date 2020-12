Gabon: L'opposant et homme d'affaires Nicolas Nguema est en détention depuis 11 jours

L'opposant et homme d'affaires gabonais Nicolas Nguema interpellé depuis le 4 décembre a été présenté ce lundi 14 décembre devant un juge d'instruction pour la troisième fois. Après son audition, il a été ramené dans les locaux du service de contre-ingérence militaire pour complément d'enquête. Onze jours après, on en sait un peu plus sur les raisons de l'interpellation de l'opposant.

Nicolas Nguema est en garde à vue pour avoir vendu un navire saisi par la justice. Le navire appartenait au groupement Santullo, et cette société italienne a un lourd contentieux avec l'État gabonais. L'homme d'affaires aurait reçu un mandat de la société pour vendre le bateau. Son avocat Anges Kevin Nzigou a participé à la vente. Le service de contre-ingérence militaire a informé le bâtonnier qu'il allait entendre Me Nzigou.

Son avocat Me Jean Paul Moumbembe ne décolère pas : « Je crois qu'ils ne doivent pas faire cette erreur-là. L'avocat ne peut être entendu que par le juge d'instruction, par la doyenne des juges d'instruction. »

Anges Kevin Nzigou et Nicolas Nguema ont fondé le Parti pour le changement (PLC), un parti d'opposition. Ils sont aussi membres du mouvement Appel à agir qui demande la déclaration de la vacance de pouvoir au Gabon suite aux ennuis de santé du président Ali Bongo.

Me Nzigou estime que les poursuites ont des motivations politiques : « En demandant à monsieur Nguema, en garde à vue, quels sont ses rapports avec Appel à agir, nous considérons que cette garde à vue est une garde à vue politique et non ordinaire. »

Le parquet n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire.