Maroc: La communauté juive marocaine du Mexique salue hautement les décisions annoncées par SM le Roi et le Président Trump

Mexico — La communauté juive marocaine du Mexique a réitéré son attachement à la mère patrie, tout en saluant hautement la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la décision de reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

"Nous les juifs marocains, on a le Maroc dans le sang. On est tous fidèles et loyaux à SM le Roi Mohammed VI et restons viscéralement attachés à notre pays d'origine", a déclaré lundi à la MAP, le rabbin Mesoud Asher Zrihen qualifiant de "tournant historique" la décision de l'administration Trump de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume sur le Sahara marocain et d'ouvrir un consulat américain dans la ville de Dakhla.

"Cette décision courageuse annoncée par le président Trump est un développement important car elle émane d'un grand pays, ce qui permettra de consacrer davantage la marocanité du Sahara à l'échelle internationale", s'est-il félicité en marge d'une rencontre à l'ambassade du Maroc à Mexico pour témoigner la fierté de la communauté juive marocaine après les deux importantes décisions.

Mettant en avant la relation «spéciale et unique dans le monde», qui unit les juifs marocains à leur pays d'origine, le Rabbin Asher Zrihen a vivement salué la décision prise par le Maroc, sous la conduite sage et éclairée de SM le Roi Mohammed VI, de reprendre des relations diplomatiques et de promouvoir des relations économiques avec Israël, et ce en parfaite harmonie avec les positions constantes du Maroc en faveur de la paix au Proche-Orient et en vertu des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d'origine marocaine à l'auguste personne du Souverain.

La communauté juive marocaine au Mexique est «très contente de cette reprise des relations diplomatiques officielles», a affirmé avec émotion M. Zhiren soulignant que cette initiative ne peut être que bénéfique pour les deux parties et pour la paix et la stabilité dans la région.

Les membres de la communauté juive présents à cette rencontre avec l'ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, ont fait part de leur attachement à leur marocanité et exprimé leur gratitude pour la haute sollicitude dont le Souverain entoure les membres de la communauté juive marocaine partout dans le monde.

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Auguste Père Feu SM Hassan II et Son Auguste Grand-Père Feu SM le Roi Mohammed V ont fait preuve de la plus grande bienveillance et sollicitude envers le peuple de leur pays. Ils ont fait preuve d'une tolérance exemplaire à l'égard de notre communauté juive", a ajouté le rabbin assurant que la communauté juive marocaine au Mexique ne ménage aucun effort pour la défense des causes sacrées du Maroc et sa promotion en tant que havre de paix et de coexistence.

Lors de cette rencontre, des prières ont été élevées pour préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès Ses actions pour le bien de Son peuple fidèle et pour la paix dans la région, et d'accorder au Souverain, et à l'ensemble de l'illustre Famille Royale, santé, bonheur et longue vie. Des prières ont également été dites pour le repos des âmes des regrettés Souverains, Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II.