Maroc: Reconnaissance US de la marocanité du Sahara - La Fondation du forum d'Assilah salue hautement l'exploit du Maroc

Tanger — Le bureau de la Fondation du forum d'Assilah et l'ensemble des membres de cette fondation ont salué hautement l'exploit réalisé par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, qui consiste en la décision des Etats-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara.

La Fondation a indiqué, dans un communiqué, que cette décision réaffirme le soutien des Etats-Unis à la proposition marocaine d'autonomie dans les provinces du Sud, comme seule base pour une solution juste et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Dans ce sens, les membres et le bureau de la Fondation du forum d'Assilah ont exprimé leurs sentiments de loyauté et de dévouement à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et leurs sincères félicitations au Souverain et au peuple marocain à l'occasion de cette grande réalisation diplomatique historique, y compris la décision des États-Unis d'Amérique d'ouvrir un consulat à Dakhla pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales dans la région.

Par ailleurs, la Fondation a salué la décision marocaine de réactiver les mécanismes des relations avec Israël, et ce en parfaite harmonie avec les positions constantes du Maroc au sujet de la cause palestinienne et les liens spéciaux qui unissent la communauté juive d'origine marocaine à la personne de Sa Majesté le Roi, soulignant également l'engagement du Souverain pour défendre la cause palestinienne et soutenir les efforts internationaux pour établir un Etat palestinien indépendant, aux côtés de l'Etat israélien, et avec Al Qods-Est comme capitale.

En outre, la Fondation du forum d'Assilah a hautement salué les efforts de SM le Roi Mohammed VI pour défendre avec fermeté, sagesse et détermination, l'intégrité territoriale du Royaume, ainsi que la mobilisation du peuple marocain fidèle derrière SM le Roi afin de préserver l'ensemble des acquis réalisés sous le règne du Souverain.