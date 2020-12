Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce mardi 15 décembre 2020

En une de l'express de ce mardi 15 décembre 2020: Affaire Kistnen : A-t-on manipulé les images de Safe City ? Autre titre ; Développement : La Smart City de Moka compte désormais un nouveau quartier.

Affaire Kistnen : A-t-on manipulé les images de Safe City ?

Des dates et des heures affichées sur des images de Safe City retraçant le trajet de Soopramanien Kistnen ont été «manipulées», décrient Mes Rama Valayden et Roshi Bhadain. Non seulement l'heure a été inversée de quelques minutes, mais la date du 19 août est aussi affichée, au lieu du 16 octobre. S'agit-il d'un acte délibéré ou d'un mauvais calibrage ?

Contradictions décelées dans le témoignage du frère de Soopramanien Kistnen

«Mo per bann dimounn ki finn atak Kaya rod bat mwa osi», dit Seeneevassen Legrand, un ami du défunt

Que faisait Vinod Appadoo en cour...

Développement : La Smart City de Moka compte désormais un nouveau quartier

L'avenir. C'est le nouveau quartier de 130 arpents que comptera la Smart City de Moka. Celui-ci servira à des fins résidentielles, de loisirs et commerciales, visant non seulement les particuliers mais aussi les entreprises. Le cahier de charges inclut le développement d'une urbanisation intégrée à long terme et durable dans les zones résidentielle et commerciale

Marchés de noël : Ces petits centres de bonnes affaires en pleine ascension

Bazars, marchés, villages... Ils reproduisent la magie de Noël et surtout des bonnes affaires. Loin de la foule et des longues files des centres commerciaux, ces petites foires aux bonnes affaires se popularisent pour les fêtes de fin d'année. Comment sont-elles organisées ? Combien ça coûte ?