Ile Maurice: Météo - wet wet wet!

On la voulait, on l'a eue et bien ! La pluie mouillera encore notre quotidien en ce mardi 15 décembre. Mai se calmera au cours de la journée.

Le temps sera nuageux ce matin avec des averses. Celles-ci seront parfois d'intensité modérées tôt ce matin sur la moitié est de l'île et sur le plateau central, avec orages isolés.

Des poches de brouillard sont prévues sur les hauteurs.

Les averses deviendront moins fréquentes au cours de la journée avec des éclaircies. Mais les périodes nuageuses et les averses reprendront pendant la nuit, toujours à l'est et sur les hauteurs.

La température maximale variera entre 24 et 26 degrés Celsius sur le plateau central et de 28 à 32 degrés Celsius sur le littoral.

La température minimale variera entre 18 et 21 degrés Celsius sur les hauteurs et de 23 à 25 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le vent soufflera de l'est à 25 km/h avec des rafales de 55 km/h sous les averses.

La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres.