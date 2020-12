Gabon: France - Liliane Massala honore un Gabonais major de l'Ecole supérieure de police

L'Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France, Représentant permanent du Gabon auprès de l'OIF, S.E. Mme Liliane Massala a reçu à son cabinet, le Capitaine Loïc Félin Békalé, stagiaire gabonais, major de la 25ème promotion des cadres de Police étrangers de l'Ecole Supérieure de Police de Cannes-Ecluse (France), dans le cadre de la promotion des talents et de ceux qui honorent le Gabon en France.

Etablissement public national chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, accorde chaque année deux places au Gabon dans les deux sites situés à Saint-Cyr-au-Mont d'Or et Cannes-Ecluse en Seine et Marne 'Île de France).

En effet, après un an de cours théoriques et pratiques (du 6 janvier au 10 décembre 2020), les récipiendaires ont eu droit à une cérémonie de fin d'études à laquelle étaient conviés des représentants de la coopération internationale et des ambassadeurs des 13 pays représentés.

Il est à préciser que le concours d'entrée, très sélectif, est organisé chaque année par les missions diplomatiques françaises pour 15 places disponibles.

Cette promotion, composée de 200 Français et de 15 étrangers a permis au candidat gabonais de se hisser comme major parmi les candidats d'Afrique avec une moyenne de 15,85/20.

Un honneur qui méritait les félicitations de Madame l'Ambassadeur qui, au nom des plus hautes autorités gabonaises, a salué le brillant parcours de ce compatriote, avec l'espoir que cela serve d'exemple à ses jeunes frères et sœurs : « Vous avez désormais les outils nécessaires à mettre au service de votre corporation, susceptibles, j'en suis sûre, de contribuer à l'épanouissement de nos compatriotes désireux de suivre cette formation ».

Au terme d'une année bien remplie, l'Officier gabonais a suivi des stages d'adaptation et d'application aux missions de police, d'approfondissement en service actif et de référent en fraude documentaire d'où sa spécialité dans le maintien de l'ordre et interventions.