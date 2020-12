Sénégal: Abdou Mbow, 1er vice-président de l'assemblée nationale - « Le budget-programme va renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques »

interview

Dans cet entretien, le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République (Apr), Abdou Mbow, par ailleurs 1er vice-président de l'Assemblée nationale, aborde plusieurs sujets dont l'élargissement de la mouvance présidentielle à l'opposition, la relance de l'économie, l'unité du parti présidentiel...

L'Assemblée nationale est endeuillée par la disparition de la députée Marie Louise Diouf. Quel sentiment vous anime ?

Je voudrais m'incliner devant la mémoire de notre collègue Marie Louise Diouf arrachée à notre affection, mercredi, suite à une courte maladie liée à la Covid-19. Elle était un député modèle, une sœur et une amie qui a toujours fait son travail convenablement. Je voudrais prier le bon Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis. Je voudrais profiter de l'occasion pour rassurer les Sénégalais et nos familles. Ces derniers jours, des gens disaient qu'une vingtaine de députés sont hospitalisés. Ce sont de fausses informations qui ne reposent sur rien. Elles sont erronées. Notre collègue est certes décédée de la Covid-19 et notre collègue Mamadou Lamine Diallo a lui-même annoncé qu'il a été atteint. D'ailleurs, ces deux députés ne sont pas les premiers parlementaires à être atteints de la maladie. D'autres en ont souffert et tout le monde a été informé. Il faut que les gens arrêtent cette campagne de désinformation qui ne repose sur rien.

On constate qu'il y a une recrudescence des cas de Covid-19. Quel regard portez-vous sur cette situation ?

Nous avons vu ce que certains appellent une deuxième vague. C'est un constat qui est là. Il faut dire que le Gouvernement n'a pas attendu qu'il y ait une seconde vague pour continuer à édicter aux Sénégalais le respect des mesures barrières. Le Président Macky Sall a déjà alerté en affirmant qu'une seconde vague ne sera pas bien pour notre économie. Il a continué, à travers les ministères dédiés, à prendre des mesures pour stopper la propagation de la maladie. Nous avons aussi vu le ministre de la Santé organiser un point de presse pour informer les Sénégalais sur la situation. Je voudrais appeler les Sénégalais à respecter les mesures barrières et les prescriptions des médecins. Si ces prescriptions sont respectées, cela pourrait aider à arrêter très rapidement la propagation de la maladie.

Une seconde vague ne risque-t-elle pas de freiner le Plan de relance de l'économie ?

Les choses vont de pair. Nous avons eu un Plan de résilience économique et sociale qui a donné ses résultats. Le Président de la République et son Gouvernement sont en train de travailler pour relancer l'économie. Celle-ci ne va pas s'arrêter, mais on peut arrêter la Covid-19 en luttant efficacement contre sa propagation. Je vous assure que cela ne va pas arrêter la décision du Gouvernement de relancer l'économie. Le Chef de l'État s'est engagé fermement dans cette dynamique. Rien n'altérera sa détermination.

Plus de 4000 milliards de FCfa pour le budget de 2021. Pensez-vous que les projections faites devant les parlementaires sont réalisables ?

Le budget de 2021 s'élève à 4589 milliards de FCfa. Cette année, nous avons un budget-programme. À partir du 1er janvier 2021, les ministres seront les ordonnateurs de leur budget. C'est ce qu'on appelle le budget-programme. On a une déconcentration de l'ordonnancement du budget. Le ministre des Finances va valider la conformité avec les arbitrages qui sont faits, mais le budget-programme va davantage renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les parlementaires vont avoir plus de facilité à contrôler les moyens alloués à certains ministères. Il y a des dotations pour chaque programme. Le budget cadre avec les objectifs de relance du Président de la République. C'est ce qu'on appelle le Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pa 2A). Il y avait déjà un Plan d'actions prioritaires (Pap), mais avec la pandémie de coronavirus, on a un Plan de relance adossé au Plan d'actions prioritaires. C'est une suite logique de la vision du Chef de l'État.

Selon vous, va-t-il réussir ?

Absolument ! Sur le plan international, les indicateurs macroéconomiques montrent qu'il y a récession dans le monde. En Afrique, les deux plus grandes économies, à savoir l'Afrique du Sud et le Nigeria, ont vu leur Pib chuter. Cela va impacter l'économie des autres États dont le Sénégal. L'économie sénégalaise se portait très bien avec 6,7 % de croissance. On peut aller vers une baisse de ce taux, mais l'économie sénégalaise se porte bien. Les projections faites dans le budget de 2021 vont permettre d'avoir des progrès.

Pourtant l'opposition dresse un tableau sombre...

L'opposition dresse un tableau contraire à nos projections sans étayer ses arguments. Nos projections sont faites avec des chiffres et une programmation très claire. Le Gouvernement du Sénégal a une planification claire basée sur les indicateurs macroéconomiques. Et les projections se basent sur du réel. L'opposition critique ; c'est son rôle. Mais, elle doit critiquer objectivement avec des arguments solides. Aucun membre de l'opposition ne peut te donner des arguments qui peuvent étayer ses critiques. Nous n'avons pas une opposition qui peut faire des propositions concrètes. Quand on est dans l'opposition, on peut critiquer, mais il faut être objectif. Les chiffres que donne le Gouvernement sont validés par les organismes internationaux. Nous n'inventons rien.

L'Apr a fêté ses 12 ans, comment se porte-t-elle ?

L'Apr se porte très bien. Le rôle d'un parti politique est de participer à des élections et les gagner pour gérer le pouvoir. Depuis 2008, on a eu une progression fulgurante. Nous ne pouvons aucunement dire que nous avons un bilan négatif. Non seulement notre parti et ses alliés ont réussi à arriver au pouvoir en 2012, mais la coalition Benno Bokk Yaakaar a une longévité qui n'a jamais existé au Sénégal. À chaque fois qu'on s'approche des élections, on enterre Bby et elle sort ragaillardie et solide. Nous avons actuellement une coalition renforcée par des personnalités qui étaient dans l'opposition. Cela montre que le Président de la République a su convaincre les Sénégalais qu'il est sur le droit chemin. Il est en train de travailler à ce que le Sénégal aille vers l'émergence. Depuis sa création, notre parti se massifie. Il s'organise et s'agrandit. Nous avons un bilan totalement positif.

D'aucuns pensent que l'Apr est une armée mexicaine du fait de sa non structuration...

Une armée mexicaine, mais qui gagne ; c'est mieux. Nos détracteurs peuvent toujours nous critiquer, mais ils ont vu que la progression de l'Apr est positive. Le rôle d'un parti est de gagner des élections. C'est ce que nous faisons depuis 2008. Maintenant toute organisation peut connaitre des compétitions en son sein. Il peut y avoir un choc des ambitions, mais quand le Sénégal a besoin de nous, nous nous retrouvons autour de l'essentiel.

Est-ce que l'unité du parti n'a pas été sapée par la formation du Gouvernement marquée par le départ de certains ténors ?

Ces ténors ont été choisis par le Président de la République à un moment donné de l'histoire. D'autres l'ont été également. On ne peut pas être dans un parti politique pour juste être ministre, directeur général ou député. Quand on est dans un parti politique, on y adhère librement. On peut aussi y sortir librement. Ces ténors sont sortis du Gouvernement, mais ils restent dans l'Apr. Ce sont eux-mêmes qui ont réaffirmé leur ancrage dans le parti lors du secrétariat exécutif. C'est cela la posture républicaine. En nommant ces personnes à des postes de responsabilité, Macky Sall n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit. Au moment de les sortir, c'est lui seul qui a la responsabilité de nommer aux fonctions civiles et militaires. Nos détracteurs peuvent parler, mais l'unité du parti est plus que jamais réelle. Ces personnalités sont dans le parti. Nous continuons à massifier notre parti. Je pense que c'est cela le plus important. Ce que les autres disent n'est pas important pour nous. Le plus important est que nous sommes en train de travailler autour Chef de l'État pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Tout le reste n'est qu'accessoire.

Ne craignez-vous pas une jonction de ces personnalités avec les forces de l'opposition ?

Non, ces personnalités sont encore dans le parti. Comment peuvent-elles alors aller avec les forces de l'opposition ? Quand on est dans un parti politique, on travaille pour le bien de ce parti.

La nouvelle majorité présidentielle ne risque-t-elle pas de faire les frais d'un choc des ambitions ?

Idrissa Seck n'est pas dans l'Apr. Les alliés sont dans leurs propres formations politiques. Chaque leader a la liberté de massifier son parti, mais aujourd'hui, nous sommes dans la majorité présidentielle. Macky Sall est le patron de cette majorité présidentielle. Ceux qui sont avec lui l'acceptent.

Qu'est-ce qui a été déterminant pour convaincre ces ténors à rejoindre la majorité ?

Ils ont juste vu que le Président de la République travaille pour que le Sénégal aille de l'avant. Ce qui les intéresse, c'est de travailler pour le Sénégal. Je pense que leur décision a été sage et réfléchie.

En tant que responsable politique à Thiès, comment avez-vous accueilli l'arrivée d'Idrissa Seck ?

Dès son arrivée, j'ai organisé une conférence de presse avec tous les membres de Bby pour magnifier son courage, son geste et saluer le fait qu'il ait rejoint le Président de la République pour travailler avec lui. Aujourd'hui plus que jamais, nous louons le courage d'Idrissa Seck qui a accepté de travailler avec Macky Sall. Je sais qu'ensemble, ils peuvent réaliser de grands progrès pour le Sénégal.

D'autres leaders sont annoncés, mais des proches de Khalifa Sall ont démenti des contacts avec Macky Sall...

Tout ce qui se fera sera connu. Il ne sert à rien de dire que telle ou telle autre personne est en train d'échanger avec le Chef de l'État. Quand on est Sénégalais, on a le droit d'échanger avec le Président et répondre à son appel, que tu sois avec lui ou non. Seulement, il faut que les gens arrêtent ce terrorisme intellectuel qu'ils veulent exercer sur la conscience d'honnêtes citoyens qui ont la responsabilité et la liberté de voir qui ils veulent.