Madagascar: Bilan 2020 - Les secteurs économiques, les grands délaissés

Alors que l'année se termine, les grands dossiers relatifs au secteur productif et pourvoyeur de ressources ont été en stand-by voire oubliés. Il n'y pas eu assez de préparation, mais plutôt des suspensions pour la relance post-Covid, qui semble ainsi difficile à réaliser, alors que les politiques tablent sur une croissance de 4,1% en 2021.

La croissance du PIB en 2020 a été prévue à 5,2%. Une croissance tirée par les investissements publics et privés dans les infrastructures, portuaires, routières, aéroportuaires et en énergie. Mais la pandémie a tout chamboulé ou presque. Le PIB est même descendu dans le négatif avec 0,8%. Alors qu'en 2019, la croissance du PIB a été plutôt sur une tendance positive avec 5,2%. Le secteur primaire représentait 2,4% du PIB. Le secondaire était passé de 18,5% en 2015 à 21,3% en 2019, grâce notamment aux exportations. Le secteur tertiaire représentait 58% du PIB, toujours la même année.

En 2021, le gouvernement mise sur les projets fondés sur la création d'emplois avec la construction d'infrastructures diverses. La croissance prévisionnelle attend d'être soutenue par l'agriculture, la pêche, le textile, le transport, les mines et le tourisme.

Mais peu a été fait pour préparer le redémarrage de ces secteurs. Il n'y pas de résultats significatifs dans le redressement de l'économie cette année. C'est le constat des économistes, des opérateurs et de simples observateurs. L'année a mal commencé avec l'intrusion de la Covid-19 au mois de mars à Madagascar.

Le tourisme sinistré

Le tourisme a été le secteur le plus touché, alors qu'il emploie directement et indirectement 344 000 personnes. Près d'un million et demi d'habitants dépendent du tourisme. La fermeture des frontières a fait chuter le tourisme à -79,4%. La tentative de relance avec l'ouverture partielle de Nosy Be n'a pas encore donné l'effet escompté vu que cela a plutôt servi de point d'entrée au pays pour ceux qui ont été bloqués à l'étranger. La plupart des hôtels de l'ile aux Parfums n'est pas encore ouverte car les touristes n'affluent pas.

La Confédération du tourisme de Madagascar tire une énième sonnette d'alarme et lance un appel à l'endroit des partenaires financiers pour secourir les opérateurs touristiques et le secteur. Ces derniers ont toujours demandé de supprimer, du moins de reporter leur charge fiscale, d'alléger les factures de la Jirama et les autres charges. Mais l'État ne semble pas favorable à ces requêtes. «Pourquoi ne pas ouvrir les frontières avec les îles voisines ? », proposent-ils alors.

Hôtels bradés

Le Tourisme national n'arrive pas à relever le secteur. Les hôtels proposent des offres alléchantes à des prix promotionnels jamais enregistrés, mais les clients ne viennent pas. L'Isalo avec ses 80 000ha est déserté. Nosy Be n'enchante pas trop les touristes nationaux. Les plages de Ramena, de Grand Pavois, de Mangily, de Sainte-Marie restent parsemées de vacanciers. Est-ce le tarif de Tsaradia qui est inaccessible, ou sont-ce les bourses des ménages qui sont à sec ?

Les mines abandonnées

Le secteur minier avec la fermeture d'Ambatovy qui, elle seule, assure 32% des recettes d'exportation du pays, ne voit pas le bout du tunnel. Les salariés étrangers sont encore dans leur pays respectif depuis la pandémie, ne permettant pas l'ouverture des usines. Base Toliara reste suspendue et l'espoir de faire redécoller le Sud avec le projet d'extraction fond comme neige. La situation semble au point mort malgré l'annonce du gouvernement qui déclare que le dossier de faisabilité du projet est «en étude». Plus la compagnie est suspendue, plus le déclenchement du processus d'investissement est repoussé. Cinquante-cinq employés au chômage technique se retrouvent à la porte. Accouchement difficile de la réforme du code minier qui est demandé. À souligner, entre autres, une hausse du taux de ristournes et de redevance pour les grands projets miniers. Les autorités ont demandé à ce que QMM soit auditée à la suite d'une demande de recapitalisation : 77 millions de dollars n'ont pas été payés par l'État. Le dossier n'est pas encore bouclé, douze mois plus tard. Kraoma s'enlise dans des problèmes de partenariat infructueux, de leadership, ainsi que des dettes et des fonds disparus. Il n'y a pas de solutions proposées depuis sa fermeture en juillet 2019 et le non-paiement de salaires de douze mois est dénoncé. C'est le silence total en haut lieu, tant au niveau du conseil d'administration que de l'équipe dirigeante, qui restent tous muets.

À quand les routes ?

La réhabilitation de la RN13 est attendue depuis quatre ans, la RN5, la RN10 ne figurent pas dans les projets à court et moyen terme. Seule la RN44 semble avancer à petits pas.

La Jirama dans l'impasse

La compagnie d'eau et d'électricité ne s'en sort pas. En 2021, 173 milliards d'ariary seront encore injectés dans ses caisses pour sa survie. Les problèmes d'étiage ne trouvent pas de solutions malgré le caractère répétitif du cas. Aussi les délestages et les « effacements » persistent-ils. Une caravane de la lumière pour lancer les éclairages des chefs- lieux de district, n'est pas vue d'un bon œil sur les réseaux sociaux. « Est-ce prioritaire alors que l'électricité n'est pas approvisionnée comme il faut dans la capitale ? »

La denrée non maitrisée

Le prix du riz connait un envol à la même période de l'année sans que des solutions radicales aux spéculations ne soient trouvées. Le kapoaka coûte 1200 ariary dans certaines localités. L'État avance des solutions avec l'annonce faite par la SPM qui mettra à disposition des grossistes et distributeurs, près de 5000t. Un appel à manifestations d'intérêt a été lancé pour la distribution dans six zones, avec une marge qui ne dépasse pas 3000 ariary par sac, un prix maximal aux consommateurs de 92 500 ariary. Aujourd'hui, le sac est encore vendu jusqu'à 140 000 ariary chez les grossistes des marchés de Toliara. La différence de marge entre ce qu'il y a sur le marché et la prévision de la SPM est pour l'heure assez importante. Douanes et partenaire : Le contrat avec Gasy Net attend d'être revu depuis un an, mais ne figure pas toujours à l'ordre du jour.

L'épice de renommée mondiale

La vanille a été bien vendue, annonce la ministre en charge du Commerce avec 5000 t en deux mois. Pourtant, le prix aux planteurs a été les plus bas dans l'histoire de l'épice. Ainsi, les petits planteurs continuent à ne pas être considérés malgré les promesses politiques.

Le transport aérien sans tête

La compagnie Air Madagascar n'a pas encore de directeur général et ce, depuis un an. Alors que des changements s'opèrent à la suite du divorce d'avec Air Austral et l'entrée en capital de la CNaPS. Un plan de redressement officiel, attendu depuis le mois d'octobre, tarde à se faire connaitre.

Exportations en statut quo

Madagascar a signé l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et est toujours en processus de ratification. Alors que la ratification avantagera le pays avec la suppression progressive des barrières tarifaires et non tarifaires du commerce. Une aubaine pour relancer les exportations.

La pêche négligée

Le problème de cohabitation avec des Chinois qui restent les seuls maitres dans le secteur halieutique, est ignoré et reste non résolu au grand dam des pécheurs locaux. Avec le monopole des licences d'exportation pour les crabes, entre autres, la réforme dite « engagée » ne prend pas en compte les compétences des opérateurs malgaches. La pêche illégale est difficilement maitrisable avec le manque cruel de moyens pour protéger nos côtes et nos ressources. Des exploitations d'algues, indiquées comme illicites, se font depuis des années à Vohémar malgré les descentes et les avertissements lancés par les autorités locales. Le protocole d'accord de pêche avec l'Union Européenne est suspendu depuis décembre 2018. Aucune piste d'avancement depuis.