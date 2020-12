Algérie: OMT - L'expérience "proactive" de l'Algérie pour contenir la pandémie de Covid-19 saluée

Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, a salué lundi l'expérience "proactive" de l'Algérie pour contenir la pandémie de Covid-19 et toutes les mesures prises pour en atténuer l'impact sur l'économie nationale et sur le secteur du tourisme en particulier.

Lors d'une réunion de travail par visioconférence avec le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, dans le cadre de la coopération bilatérale, M. Pololikashvili a souligné "l'importance du rôle pionnier que joue l'Algérie dans les programmes de développement en sa qualité de membre du conseil exécutif de l'OMT", précise un communiqué du ministère du Tourisme.

Le secrétaire général de l'OMT a, dans ce contexte, réitéré son appel au "développement de la coopération avec l'Algérie, notamment en matière de promotion du tourisme intérieur et rural, d'innovation, de changement numérique, de formation et d'investissement touristique".

Il a expliqué que sa rencontre avec le ministre "a permis de procéder à un échange de vues sur la relance du tourisme et les moyens de renforcer les relations entre l'Algérie et l'Organisation mondiale du tourisme".

M.Pololikashvili a, dans cadre, présenté le plan d'action de l'OMT pour 2021 dans son volet relatif au développement du tourisme en Afrique.

Les artisans et les franges vulnérables et nécessiteuses ont également été soutenus par l'Etat, a-t-il ajouté.

M.Hamidou a présenté aussi l'approche algérienne liée à l'ouverture progressive et la relance du secteur du tourisme intérieur par une panoplie de mesures et programmes visant à assurer des visites sécurisée aux différents lieux et sites touristiques, à l'instar de la levée de suspension des services de transport aérien sur les lignes internes selon un protocole sanitaire rigoureux.

Le ministre du Tourisme a, enfin, réitéré "la volonté de l'Algérie à s'acquitter pleinement de son rôle dans le cadre de la coopération et de la coordination à travers sa participation à toutes les activités et les initiatives de l'Organisation mondiale au mieux des intérêts de l'Afrique", appelant, par la même, à "consentir davantage d'efforts dans l'objectif de concrétiser la vision stratégique commune visant à parvenir à un développement durable , responsable et global ".