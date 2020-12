Egypte: Le pays réélu membre de la CCP après avoir obtenu le plus grand nombre de voix

L'Egypte a remporté le membership de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies (CCP) après avoir obtenu 170 voix lors des élections organisées lundi, 14 Dec, au siège de l'Assemblée générale de l'ONU.

"La réélection de L'Égypte reflète la confiance de la communauté internationale dans sa capacité de poursuivre ses contributions distinguées dans ce domaine vital", a déclaré le délégué permanent de l'Egypte auprès de l'ONU à New York, l'ambassadeur Mohamed Idris.

Il a précisé que l'Egypte avait joué un rôle efficace dans la mise en place en 2005 de la structure de l'ONU pour la consolidation de la paix, dont la CCP est l'un des composants et était devenue, depuis cette date, membre semi-permanent de cette commission; d'où ses grandes contributions et son soutien aux efforts de paix dans le monde, notamment en Afrique, y compris pendant l'adhésion de l'Égypte au Conseil de sécurité CS en 2016-2017 et en assumant le rôle de coordonnateur des relations entre le CS et la CCP à l'époque, ensuite la présidence par l'Egypte du G 77+Chine en 2018,outre la présidence de l'Union africaine en 2019, en concomitance avec la vice-présidence de la CCP.

Et l'ambassadeur de faire état de l'initiative lancée par l'Egypte lors de sa présidence de l'Union Africaine en 2019 pour la réactivation de la politique africaine de reconstruction et de développement lors de la phase post-conflit, ainsi que le choix par l'Union Africaine du président Al-Sissi comme pionnier du dossier de reconstruction et de développement de la région, outre l'accueil par le Caire du centre de l'Union Africaine concerné par ce dossier.

M. Idris a enfin affirmé la volonté de l'Egypte de poursuivre ses efforts assidus pour le développement de la structure de l'établissement de la paix aux Nations-Unies et l'octroi du soutien nécessaire aux pays secoués par des conflits, en particulier dans le continent africain.