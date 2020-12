Egypte: Entretien sur les efforts du ministère des Wakfs pour la propagation de la pensée modérée

Le ministre des Wakfs, Mohamed Moukhtar Gomaa a examiné avec M. Ihab Gamal El-Din le nouvel ambassadeur d'Egypte à l'Organisation des Nations Unies à Genève, les efforts de son ministère pour la propagation de la pensée modérée à l'intérieur et à l'extérieur de l'Egypte via les prédicateurs envoyés partout dans le monde et le vaste mouvement de traduction.

Les efforts du ministère des Wakfs en matière de sensibilisation aux droits de l'homme et ses contributions au profit de la société, les moyens de tirer parti desdits efforts pour contrer la pensée extrémiste, la coordination en cours pour mettre en relief l'expérience égyptienne dans l'enracinement des fondements de l'égalité de citoyenneté et l'action conjointe entre prédicatrices et sœurs, ont également fait l'objet d'examen selon un communiqué publié mardi.

Le ministre a informé M. Gamal El-Din du plan du ministère pour organiser une conférence internationale en mars prochain sous le thème "Le dialogue des religions, des civilisations et des cultures".