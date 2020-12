Ile Maurice: Le Mauritius Sugar Syndicate se met au commerce équitable

Du nouveau au Mauritius Sugar Syndicate (MSS), le bras commercial du secteur sucre. Pour cause, il vient de s'enregistrer pour opérer comme coopérative Fairtrade (commerce équitable). Et il a fait parallèlement une demande auprès de l'Organisation mondiale du commerce équitable pour décrocher la certification Fairtrade.

Baisse considérable de la récolte

Une démarche qui permettra au MSS de regrouper à terme 4 000 petits planteurs produisant quelque 45 000 tonnes de sucre sous le label Fairtrade. La culture de la canne sous les exigences Fairtrade n'est certes pas nouvelle à Maurice. Déjà en 2008, quelque 34 sociétés coopératives y étaient engagées avec une production sucrière annuelle de 3 000 tonnes métriques. «L'idée était d'augmenter progressivement cette production pour atteindre au moins 40 000 tonnes aujourd'hui. Or, après une hausse, la récolte sous le label Fairtrade a atteint 36 700 tonnes en 2015 pour chuter à 16 500 tonnes en 2019. Pire, le nombre de sociétés ne se chiffre aujourd'hui qu'à une vingtaine», explique le CEO du MSS, Devesh Dukhira.

Prime par tonne

Celui-ci rappelle que le label Fairtrade, assure, dans le cas spécifique de la culture cannière, aux petits planteurs une prime de USD 60 pour chaque tonne de sucre en sus du prix de vente. En outre, les planteurs doivent respecter certains critères, dit-il, dont l'interdiction du travail des enfants et de discrimination.

Comme on peut s'y attendre, cette tendance baissière du nombre de sociétés coopérative Fairtrade au fil des années implique un manque à gagner important pour l'industrie sucrière, que le no 1 du MSS chiffre d'ailleurs à Rs 45 millions, soit l'équivalent de la vente de 20 000 tonnes de sucre chaque année. D'où la décision de Devesh Dukhira d'impliquer son organisme dans ce créneau. «Face à la concurrence, nous ne pouvions pas rester les bras croisés ; ces quatre dernières années, nous avons accompagné de nombreuses sociétés à se faire certifier Fairtrade. Nous nous sommes demandé pourquoi le MSS ne serait pas lui-même on board pour permettre à des planteurs de profiter de cette prime. Ce qui explique la création de la MSS Multipurpose Cooperative.» Le CEO ajoute que, pour la récolte de 2021, le Syndicat des sucres espère produire 45 000 tonnes de sucre sous les normes Fairtrade.

Pas d'impact négatif suite au Covid-19

Quid de l'impact de la pandémie sur l'exportation du sucre ? Le CEO est catégorique : la demande pour le sucre à l'échelle européenne n'a pas été affectée. Il explique que suivant le confinement, le MSS a pu se rattraper. D'ailleurs, le prix ex-syndicat sur le marché européen pour la récolte 2019-2020 a été fixé à Rs 11 383 la tonne contre Rs 8 700 la tonne l'année précédente. Raison avancée : une amélioration du marché sucrier bien avant l'avènement du Covid-19 en Europe avec une hausse de 15 % du cours du sucre comparée à 2018- 19. Cela en raison notamment d'une baisse enregistrée dans la production sucrière causée essentiellement par de mauvaises conditions climatiques en Europe.

Quant à la récolte 2020- 2021, la production, initialement estimée à 310 000 tonnes, tournera finalement à 270 000 tonnes, soit 40 000 tonnes de moins. Devesh Dukhira attribue cette baisse aux facteurs combinés qui vont d'une longue période de sécheresse, d'un manque de visibilité du secteur par les planteurs et du vieillissement même de la canne. Comme en 2019 et en 2020, il s'attend à ce que le même arrangement du gouvernement soit appliqué sur le prix de vente aux 10 000 planteurs, un prix global de Rs 25 000 la tonne, avec le prix ex-syndicat d'environ Rs 12 000 la tonne et la différence venant de l'État.