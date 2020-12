Egypte: Le PM passe en revue les indices du développement durable en 2020

Le premier ministre Moustafa Madbouly a présidé une réunion pour suivre les indices du développement durable enregistrés par l'Egypte en 2020, a laquelle à assisté la ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Said.

L'Egypte a enregistré des résultats positifs remarquables au niveau mondial dans ces indices, selon Mme El-Said qui a passe en revue les résultats des efforts et des actions des différents ministères et organes à cet égard.

L'Egypte a occupé la 83e place en 2020 parmi 166 pays, alors qu'elle était à la 92e place en 2019, a-t-elle précisé, ajoutant qu'au niveau arabe l'Egypte est arrivée 7e sur 20 pays arabes en 2020.

En ce qui concerne l'indice de l'industrie et de l'innovation, la ministre a indiqué que les objectifs de 2020 avaient été atteints en matière de commerce des services et des produits, d'exportations contenant des intrants locaux et de contribution du secteur privé au Produit interieur brut.

Mme El-Said a fait état de l'amélioration de plusieurs indices dans le domaine de la technologie grâce à l'attention accordée par l'Etat à la connaissance et à la numérisation.

Pour poursuivre ces réalisations, le ministère du Plan et du Développement économique prépare un document de réforme économique, qui contient une série de réformes liées à la révision des lois et des législatives et à l'octroi d'incitations au secteur privé, a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter que l'Etat accorde de l'intérêt au secteur de la santé en lançant plusieurs initiatives présidentielles, dont celles "100 millions de personnes saines" et "santé de la femme", qui ont permis de marquer plusieurs avancées dans le domaine sanitaire.

La ministre du Plan a évoqué, par ailleurs, les réalisations accomplies dans les domaines de l'enseignement, de la justice sociale et de l'autonomisation politique des deux sexes.