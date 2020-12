Cote d'Ivoire: Équitation (Cso et Mo'Jumping 2020) - Les Yacé font le show à domicile

La deuxième édition des compétitions de saut d'obstacles (Cso) organisée par le club Saint Michel d'équitation a tenu toutes ses promesses, dimanche. Très tôt le matin, une centaine de cavaliers venus de clubs amis tels que Horse academy, Club Mounir et Cercle de l'étrier ont pris d'assaut les différentes arènes du club pour rivaliser d'adresse.

Sur la fiche technique, on notait plusieurs épreuves, à savoir 40, 60, 80, 110 et 120 cm. Dans leur jardin de Saint Michel et en présence de leur père, Charles Emmanuel Yacé, président du club, Jean-Nathan et son frère aîné Yan Adrien Yacé ont survolé les épreuves de 120 et 110 cm. En tout cas, Jean Nathan et Ulior (son cheval), très à l'aise, ne se sont pas laissés conter l'événement.

Malgré une concurrence rude avec le champion de Horse academy, Romain Boyer et Aaron in live, et avec Yan-Adrien et Ushuaïa, ils ont enlevé la palme du 110 cm. Devant Romain Boyer, 2e et Yan Adrien (3e).

Le même Jean-Nathan Yacé et Ulior ont frappé très fort lors du 120 cm. Une épreuve de haut niveau qu'il a remportée haut la main. Cette fois, il était talonné par son frère Yan-Adrien (2e). Tandis que Issouf Bakayoko et Frenchkiss venaient en troisième position de ce concours parrainé par Sics Viga Total.

Le concours du 100 cm a été l'affaire de Cassandre Leglise et son cheval Vanille, qui a ravi le prix devant Come Malchiodi sur Tara Nalière. Dans une course qui comptait 19 prétendants au départ, Andrey Monteil, sur Kool, s'est taillé la part du lion au 80 cm. Tandis que Chahed Seddick et son cheval Zephire triomphaient à l'issue de l'épreuve du 60 cm.

En somme, cavaliers, parents, amis et amoureux du cheval, venus en grand nombre, ont passé une belle journée dont la saveur est restée intacte, nonobstant la petite pluie qui s'était annoncée. « En tout cas merci à tous », a indiqué Charles Emmanuel Yacé, qui a partagé avec le public son rêve de voir dans un futur proche un Didier Drogba de l'équitation.

A noter qu'en marge du concours de saut d'obstacles (Cso), il y avait également Mo'Jumping une course avec des cavaliers à moustache; qui consistait à récolter de l'argent dans le cadre des activités de M'Abidjan, une communauté d'amis résidant en Côte d'Ivoire qui se retrouvent chaque année pour récolter des fonds pour trois associations abidjanaises