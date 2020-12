Cote d'Ivoire: Taekwondo (passage de grades à l'Injs) - Une belle démonstration de la vitalité de la discipline

Quatre cent cinquante-neuf taekwondo-in, 178 candidats de 1er, 2e et 3e poom et 281 aspirants aux 1er, 2e, 3e et 4e dan sont dans l'expectative. Ils attendent leur résultat, après le passage de grades qui a eu lieu dimanche, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) à Marcory.

Parmi eux, la numéro 1 mondiale chez les dames de -67 kg, Marie-Christelle Ruth Gbagbi, la championne du monde 2017 et médaillée de bronze aux Jeux olympiques 2016, à Rio de Janeiro. Elle a gratifié le jury d'un poomsae supérieur avec le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Me Bamba Cheick Daniel.

Marie Christelle Ruth Gbagbi, présente à l'Injs, était inscrite pour le passage de grades de 4e dan. L'évaluation de cette épreuve porte sur un mémoire avec un thème au choix (40 points) et la pratique portant sur le hosinshul, l'attaque-défense, le poomsae, le combat, les techniques de compétition, les mouvements de base, le lexique, les postures, la présentation (tenue).

Cet ensemble compte pour 260 points. Admiratif du bel esprit de la championne du monde, le président Bamba Cheick Daniel a décidé de la dispenser du mémoire.

En ce qui concerne les poom et les ceintures noires 1er, 2e et 3e dan, l'évaluation théorique a porté sur l'histoire et la philosophie du taekwondo, l'Éducation civique et morale (Ecm), les règlements de compétition. L'aspect pratique étant identique aux candidats de 4e dan.

La joie du président de la Fédération réside dans la ferveur qui entourait cette manifestation. Une ambiance des grands jours, avec la présence de jeunes pousses (les poom de moins de 15 ans) qui démontre la vitalité du taekwondo ivoirien. D'ailleurs, le patron de ce sport a exécuté avec ces gamins un autre poomsae.

Père du taekwondo moderne en Côte d'Ivoire, Bamba Cheick a félicité et encouragé la commission formation-évaluation présidée par Me Ibrahim Ouattara pour le travail abattu. Sans oublier la direction technique nationale (Dtn) pour la parfaite organisation de ce passage de grades dont la particularité a été la mise en place d'un jury spécial pour les hommes de plus de 50 ans et les dames de plus de 45 ans.

Les résultats de l'examen d'envergure qui a mobilisé le comité directeur de la Fédération sont annoncés, au plus tard, vendredi prochain