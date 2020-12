Sénégal: Nouvelles mesures contre la Covid-19 - Les acteurs culturels en sit-in ce jeudi

Regroupés autour de la Coalition des acteurs de la musique (Cam), des professionnels de la Culture ont prévu de tenir un sit-in, ce jeudi 17 décembre à la Place de la Nation, pour la suppression des nouvelles mesures de restriction prises par les autorités pour lutter contre la propagation de la Covid-19, mais aussi l'octroi d'une nouvelle aide «immédiate» et la mise en application du plan de relance du secteur.

Après la lettre adressée, en fin de semaine dernière, au président de la République pour lui faire part de son désarroi, la Coalition des acteurs de la musique (Cam) envisage d'organiser un sit-in, ce jeudi 17 décembre à la Place de la Nation ex-Place de l'Obélisque, pour pousser les autorités à revenir sur leur décision par rapport aux nouvelles mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre la propagation des nouveaux cas de Covid-19. La Cam est très remontée contre l'arrêté du 12 décembre 2020 portant sur la suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons. Selon elle, cet arrêté ne mesure pas non seulement les conséquences sur l'avenir de la culture au Sénégal, mais ne s'inscrit pas non plus dans une démarche «cohérente» de lutte contre cette pandémie.

«Cet arrêté nous interpelle à plus d'un titre. Sur la forme : il sort un samedi (jour non ouvrable) et vise la musique, les chants et les danses en lieu et place des regroupements susceptibles de favoriser la propagation de la pandémie. Sur le fond : il stigmatise la culture comme cause première de cette pandémie. Alors que l'ensemble des secteurs de la vie active (transports en commun, marchés, foires, écoles, universités, fonction publique, pèlerinages religieux, cérémonies familiales... ) continue à travailler sous la contrainte du respect des mesures barrières, on refuse au secteur de la culture ce droit légitime», informe le communiqué de la Coalition des acteurs de la musique.

Le sit-in vise donc la suppression de cet arrêté du 12 décembre et l'octroi d'une «nouvelle aide immédiate pour tout le secteur de la culture dont le retard d'application du plan de relance qui ne fait qu'accentuer la paupérisation». À cela, s'ajoute la mise en application «immédiate» du plan de relance du secteur. «Conscient et soucieux de la pandémie existante, nous avons opté pour un sit-in distancié et pas une marche pour pouvoir prendre la responsabilité des mesures barrières de distanciation, de masques et de gels désinfectants. Le désarroi du secteur de la culture face à la situation qu'il traverse interpelle au plus haut point les autorités quant aux droits de ses membres et leurs familles à la nourriture, au logement, à l'éducation et à la dignité», explique la Coalition des acteurs de la musique.