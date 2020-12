Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Le Président Alassane Ouattara prête serment pour un nouveau mandat de 5 ans

Le Président élu à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Alassane Ouattara, a prêté serment, le lundi 14 décembre 2020 à Abidjan, devant le Conseil constitutionnel pour un nouveau mandat de cinq ans, après sa victoire au premier tour du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, avec 94,27% des voix.

« Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'Etat, de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment », a-t-il juré, la main gauche sur la Constitution et la main droite levée.

Puis, la Grande Chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, a remis le « Grand Collier de l'Ordre » au Président Alassane Ouattara, faisant de lui, le Grand Maître des ordres de la République.

Dans son adresse, Alassane Ouattara a promis de pérenniser les actions de développement et le renforcement de la cohésion sociale. Il s'est également engagé à améliorer davantage les conditions de vie des populations. Non sans évoquer les acquis économiques et sociaux.

Signalons qu'une quinzaine de Chefs d'Etat et de gouvernement ont pris part à la cérémonie.