Cote d'Ivoire: Droits humains - Alliance Côte d'Ivoire sensibilise à Aboisso

Un village communautaire a été organisé le 11 décembre dans la ville d'Aboisso pour sensibiliser au respect des droits humains.

La place Elleingand Etché d'Aboisso a accueilli le 11 décembre dernier un village communautaire organisé dans le cadre de la célébration du 72ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Cette initiative d'Alliance Côte d'Ivoire visait, entres autres objectifs, la dénonciation des violences basées sur le genre qui constituent l'un des principaux axes d'intervention de cette organisation.

Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires sont allés sensibiliser contre les discriminations et les stigmatisations dans la région du Sud Comoé. Une dizaine d'Ong, le Conseil régional, des directions régionales de l'administration publique, les forces de défense et de sécurité ainsi que la chefferie traditionnelle d'Aboisso, pour ne citer que ces derniers, se sont impliqués pour la réussite de cette opération. Le village proposait des activités telles que des dépistages du Vih et de la tuberculose, des stands d'écoute et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, ou encore la sensibilisation aux droits de l'homme.

Les sketchs proposés sur la thématique des violences faites aux femmes dans les foyers, notamment les filles mineures, ont fortement captivé l'attention du public qui a massivement effectué le déplacement. Des allocutions ont ponctué la cérémonie. A l'image de l'intervention de Boa Deux Jean-Louis, Vice-présidente de Alliance Côte d'Ivoire. Qui a rappelé les actions multisectorielles entreprises depuis 2014 par son organisation dans plusieurs localités du pays, et même au-delà des frontières nationales. Comme acquis du programme mené sur place par Alliance Côte d'Ivoire, il a salué une évolution dans la prise de conscience des populations d'Aboisso sur la nécessité de fréquentation des services sociaux de base sur des sujets tels que le planning familial, les violences et les stigmatisations.

Notons que plusieurs personnalité et services ont été honorés. Il s'agit de la Royauté d'Aboisso, des services des forces de défense et de sécurité, des services sociaux et de santé, et la chefferie locale qui jouent un rôle important dans la promotion des droits humains dans la région du Sud Comoé.