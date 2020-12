Cote d'Ivoire: Salon de la presse numérique et des Awards - La première édition reportée à février 2021

Le président de la plate-forme de la Presse numérique de Côte d'Ivoire (Pnci) informe l'ensemble des acteurs du secteur, la presse nationale et internationale, les Opm et les partenaires, que le Salon et les Awards de la presse numérique, initialement prévu le 18 décembre 2020, auront lieu les 26 et 27 février 2021.

« Ces nouvelles dates prises en accord avec la Direction des partenariats et du développement des médias (Dpdm) du ministère de la Communication et des Médias, superviseur principal de l'événement, prennent en compte la doléance des acteurs du secteur et celle des partenaires stratégiques internationaux », a informé dans un communiqué qui nous est parvenu le 9 décembre, Joël Gnanzou, président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire (Pnci), structure organisatrice de l'évènement.

L'objectif principal de ce premier salon de la presse numérique et des Awards de Côte d'Ivoire consiste à professionnaliser et promouvoir le secteur des médias numériques en Côte d'Ivoire. «Il s'agit à travers ce salon, de présenter les acquis du secteur, promouvoir l'excellence et distinguer les meilleurs. Pour nous, il s'agit également de promouvoir les entreprises et les acteurs du secteur, participer au développement et à la professionnalisation du métier et de créer un cadre de rencontre et d'échange d'affaires », a indiqué Joël Gnazou.

Avec pour thème : « L'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et sociopolitique en Côte d'Ivoire », ce rendez-vous sera meublé par des plénières avec plusieurs sous-thèmes. A cette occasion, seront primés, les entreprises, journalistes, blogueurs, médias (supports de diffusion), reportages (grands genres) ou les productions écrites, web télés, web radios diffusées en ligne ayant contribué tout au long de l'année à la cohésion sociale et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire.

Plusieurs prix à cet effet seront décernés. Entre autres, les prix entreprises et médias, prix de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire, prix des meilleurs supports médias, prix de la meilleure agence de presse et du prix du meilleur journal en ligne .