Cote d'Ivoire: Biodiversité - Un projet sur la conservation des paysages forestiers lancé

Le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, N'Dia Lucien, a procédé le 10 décembre, au cours d'un atelier à la Riviera-Bonoumin, au lancement officiel du projet « Approche de durabilité et de mise à l'échelle pour la transformation de la gestion, la restauration et la conservation des paysages forestiers et la biodiversité en Côte d'Ivoire » dénommé Folab.

Folab vise à contribuer à l'intensification et la durabilité des mécanismes de financement Redd+ afin de lutter contre la déforestation et soutenir une gestion efficace et efficiente des aires protégées du pays.

L'envoyé du Pr Joseph Séka Séka a déploré que la plupart des pays forestiers et riches en biodiversité ont, pendant longtemps, occulté les liens entre la gestion durable de leurs forêts et les efforts faits pour la construction économique et sociale des nations.

Ce manquement, dit-il, s'est traduit par une déforestation insoutenable, massive souvent sous le prétexte d'objectifs économiques immédiats ou à très court terme. N'Dia Lucien a, tout de même, admis que des solutions ont été déployées en faveur de la conservation ou restauration des forêts primaires, des forêts secondaires et des terres forestières dégradées.

« La Côte d'Ivoire qui a fait sienne cette réalité, a mobilisé d'importants moyens avec l'appui des partenaires techniques pour adopter des politiques forestières et de conservation de la biodiversité pertinentes, améliorer la gouvernance forestière ; déployer des activités, tout en assurant la protection et le maintien du capital naturel », a-t-il expliqué.

D'où la mise en œuvre, a-t-il poursuivi, du projet Folab qui vise la restauration du couvert forestier. Le point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial (Fem), Koné Alimata Bakayoko, a indiqué que le Folab est basé sur des approches innovantes et inclusives de restauration de divers écosystèmes forestiers y compris la mangrove et la conservation de la biodiversité.