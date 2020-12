Cote d'Ivoire: Awards des entreprises 2020 - Plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institution distingués

De la santé au sport en passant par l'économie, les énergies, l'eau, l'assainissement, les infrastructures de développement et les services, presque tous les secteurs de la vie socio-économique ont été pris en compte dans le cadre des Awards des entreprises 2020, dont le palmarès a été livré, le 11 décembre, au cours d'un dîner gala, à l'hôtel Radisson Blu dans la zone aéroportuaire.

Ainsi, le jury de ce prix qui en était à sa deuxième édition a décerné le super prix d'excellence dit l'Award des Awards au Premier ministre Hamed Bakayoko. Le prix spécial du développement durable et de la ville propre est revenu à la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto. Son collègue Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, est reparti avec le prix spécial pour le développement des infrastructures hydrauliques quand celui des Sports, Danho Paulin, représenté pour l'occasion par son collègue Roger Adom, s'est vu attribuer le prix spécial pour le développement des infrastructures sportives.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, parrain de l'événement a, lui, remporté le prix spécial pour le développement économique et de l'investissement privé. Enfin, le prix spécial de la résilience sanitaire à la Covid-19 a été remis au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, pour les efforts du gouvernement qu'il a conduits dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ses effets.

Toutes ces distinctions remises aux membres du gouvernement susmentionnés étaient une manière pour la structure AB Communication, à l'initiative des Awards des entreprises, de les honorer pour « leurs efforts constants à faire rayonner la Côte d'Ivoire et les amener à tenir bon face aux difficultés », a noté Amos Béonaho, directeur général de la structure de communication, du reste président du comité des awards.

Chacun des membres du gouvernement lauréats a pris la parole pour traduire sa satisfaction en présentant au passage les missions qui lui sont confiées par le Chef de l'État et comment il s'y prend pour les réaliser. Ce sont au total une soixantaine de prix qui ont été décernés dans diverses catégories. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Faman Touré, par exemple, a reçu le prix spécial pour la promotion du Doing Business et le prix spécial de la meilleure entreprise ivoirienne multisectorielle est revenu au groupe Snedai dirigé par le cadre du Rhdp Adama Bictogo.