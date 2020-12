Cote d'Ivoire: Suppression des frais de Coges/Agboville - La population salue la décision du Président Ouattara

Des hourras, des cris de joies et des applaudissements ont salué le discours du Président de la République dans toute la ville, ce lundi 14 décembre 2020, lorsqu'il a annoncé la suppression des frais de Coges.

Ces bruits ont surtout retenti dans la salle des fêtes de la mairie d'Agboville pleine à craquer où un écran était installé. « Nous saluons cette décision courageuse du Président de la République, Alassane Ouattara qui va soulager les parents d'élèves. De plus, la création d'un ministère de la réconciliation est à saluer et l'opposition doit saisir cette opportunité afin d'aller de l'avant en bâtissant une nation unie et prospère. Nous remercions le coordonnateur régional Rhdp Dimba N'Gou Pierre qui a permis de faire cette projection afin que la population suive en directe cette cérémonie. Nous profitons aussi de l'occasion pour un rendre un hommage au directeur exécutif Rhdp Adama Bictogo. Qui fête son anniversaire en ce jour mémorable », a indiqué Diaby Ali Kader premier responsable de la jeunesse Rhdp d'Agboville.

Poursuivant, M. Diaby a lancé un appel : « Pour les législatives qui se tiendront bientôt, j'invite tous les militants, les sections et responsables des structures à ratisser large pour le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). En effet, il faut la majorité au parlement pour que le Président puisse exercer son programme ».

Cet appel a déjà été entendu par les femmes du parti. « Nous sommes prêtes à accompagner le Président », a affirmé Gnamien Patricia présidente des Femmes Républicaines d'Agboville. Même son de cloche et même engagement pour la présidente départementale, Timité Masso « Nous sommes fières en ce jour mémorables. La décision de suppression des frais Coges nous réjouit en tant que parents d'élèves et mères. Nous réitérons notre ferveur pour aller sur le terrain et gagner la bataille du parlement ».

A la fin de la projection, une photo de famille a immortalisé cette journée historique.