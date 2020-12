Cote d'Ivoire: Équipements des sapeurs pompiers - Du matériel d'intervention de plus de 100 millions de FCfa offert par la France

La France, par le biais de son ambassade en Côte d'Ivoire, a offert du matériel de secours et d'intervention estimé à environ 103 millions de FCfa au gouvernement ivoirien. L'équipement destiné aux sapeurs-pompiers militaires et aux pompiers civils a été réceptionné le 12 décembre par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui était représenté, pour la circonstance, par le directeur général de l'Office national de la Protection civile (Onpc), Amankou Kassi Gabin.

Recevant le don à l'État-major du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gsmp) à Adjamé, l'émissaire a exprimé la joie qui anime le ministre Vagondo Diomandé dont les services font l'objet d'attention particulière, en cette fin d'année. « C'est comme si les partenaires s'étaient entendus pour nous faire la fête de Noël » avant l'heure, faisant allusion au matériel reçu au cours de la même semaine. Il s'agissait de deux mille tenues offertes aux pompiers civils par l'Union européenne le lundi 7 décembre, ainsi que des véhicules d'intervention reçus le mardi 8 décembre, fruit du partenariat entre le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le Japon.

Le don de la France, selon le directeur général de l'Onpc, vient renforcer le plateau technique aussi bien du Gspm que de la Protection civile. Il va permettre également aux équipes de « répondre sans nul doute à l'attente des populations ». Amankou Kassi Gabin n'a pas manqué de rendre hommage au donateur pour « son assistance permanente » à la Côte d'Ivoire en matière de protection civile. Non sans lister des actions menées par le partenaire historique à l'endroit du pays. Il s'agit, entre autres, de l'appui en matériel de secours et les nombreux stages de perfectionnement hors du pays et en Côte d'Ivoire offerts aux Ivoiriens. Pour le représentant du ministre, la somme de ces actes posés par la France contribuent désormais à « la montée en puissance de la Protection civile ».

Se tournant vers ses collaborateurs, le directeur général de l'Onpc leur a demandé d'en prendre soin afin de toujours mériter la confiance des donateurs.

Le premier conseiller de l'ambassadeur de France, Marc Didio, s'est de prime abord félicité de cette action posée avant de donner l'assurance de son pays à toujours accompagner la Côte d'Ivoire pour faire « progresser » la Protection civile. « Vous pouvez compter sur l'ambassadeur pour soutenir cet effort », a-t-il affirmé, ajoutant que le gouvernement français « reste très attaché à tout ce qui concourt à la sécurité et à la protection des populations ».

Signalons que le don est composé d'oxygénateurs, de groupes électrogènes, d'équipements pour deux postes de secours avancés pouvant contenir dix victimes chacune et divers outils de sauvetage et de consommables .EDOUARD KOUDOU

