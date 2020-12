Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - Myss Belmonde Dogo annonce des « Maisons de la femme » sur l'ensemble du territoire

A en croire la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargée de l'Autonomisation des femmes, Myss Belmonde Dogo, les femmes rurales de Côte d'Ivoire auront bientôt un dispositif pour parfaire leur autonomisation.

Il s'agit de « La maison de la femme », qui sera implantée dans les 31 régions sur l'ensemble du territoire national. La secrétaire d'État a fait l'annonce le 10 décembre à son cabinet, à l'occasion de la visite de reconnaissance et de gratitude des coopératives et groupements de femmes. Pour Myss Belmonde Dogo, il est inconcevable que de braves femmes, qui par leur travail arrivent à nourrir toute la nation, ne soient pas capables, pour certaines, de lire et écrire ou d'être victimes de situations inconfortables par manque d'instruction. « La maison de la femme », avec les différents compartiments qui la composent, viendra donc combler ce vide et parfaire l'autonomisation des femmes.

Elle sera alors équipée d'une salle de réunion doublée de celle de l'alphabétisation et de la formation. En fait, selon le schéma de travail du secrétariat d'État à l'autonomisation des femmes, chaque maison aura un module spécifique de formation, selon les cultures de la région. Il s'agira d'instruire les productrices sur la professionnalisation de leurs activités et les différentes transformations possibles de leurs produits agricoles. L'autre innovation est que ces maisons seront dotées d'une garderie, afin d'y laisser les enfants pour permettre à leurs mères de mieux se concentrer sur leurs activités champêtres ou commerciales. Le suivi médical se fera également sur place.

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, la maison de la femme sera dotée d'un dortoir qui servira de lieu de transit aux victimes de brutalités conjugales. La secrétaire d'État a saisi l'occasion pour sensibiliser ses interlocutrices à la nécessité de dénoncer les violences dont elles sont victimes. Afin que des solutions durables soient trouvées. La première maison de la femme a été construite par la mairie de Grand-Bassam, à Mondoukou, un village communal. L'inauguration se fera dans les jours à venir.

Les coopératives et groupements de femmes ont effectué le déplacement au cabinet de la ministre Myss Belmonde Dogo pour lui traduire toutes leurs reconnaissances pour les nombreuses actions de solidarité posées en leur faveur en si peu de temps, dira Lucie Gbakayoro, la présidente de la coopérative Amougnan de Bingerville. « Tous les actes posés en votre faveur sont ceux du Président de la République, Alassane Ouattara. Le premier avocat des femmes de Côte d'Ivoire », a indiqué la secrétaire d'État. Aussi promet-elle de les organiser afin que les productrices et les transformatrices du vivrier parlent d'une même voix, pour mieux défendre leurs intérêts. Une rencontre est annoncée à cet effet. « Il faut arriver à un réseau entre productrices et grossistes pour améliorer les revenus et accroître la productivité », conseille Myss Belmonde Dogo. Qui a reçu plusieurs présents de ses hôtes du jour .