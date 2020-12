Gambie: Je n'ai pas l'intention de m'enrichir, mais plutôt de laisser un héritage noble - Président Barrow

Le Président Barrow a déclaré au cours de la tournée présidentielle qu'il n'a nulle intention de s'enrichir au détriment des populations. Il a exprimé son intention de bâtir et de consolider son héritage pour des siècles à venir.

" L'objectif principal de mon gouvernement est le développement de la Gambie et préfère les actes concrets aux grands discours." Le Président pense que les beaux discours ne sont d'aucune utilité car les Gambiens ne se préoccupent que du développement de la Gambie. Il a ajouté que le pays a enregistré des progrès remarquables dans plusieurs domaines au cours des quatre dernières années.

Le Président Barrow a fait cette déclaration ce mercredi à Farafenni durant la tournée présidentielle. Lors du meeting de Farafenni, plusieurs partisans des partis d'opposition, dont le Congres Démocratique Gambien (GDC) et le Parti Démocratique Uni (UDP), ont déclaré leur allégeance au Parti National du Peuple (NPP). Cela est devenu une habitude au cours de cette tournée présidentielle de voir des partisans des partis d'opposition déclarer leur allégeance au NPP.

Il a déclaré: " Je veux apporter un développement sans précèdent à tous les Gambiens. Je veux léguer un bon héritage après mon départ. Je veux que le peuple se souvienne et parle des projets que j'ai réalisés dans ce pays: La construction des ponts, des routes et l'approvisionnement en électricité entre autres choses."

Barrow a maintenu sa promesse d'accélérer la vitesse d'exécution de ces projets, et ce, afin que tous les Gambiens puissent bénéficier des fruits de son programme de développement. Il a également félicité les habitants de Farafenni pour leur déplacement massif car ils ont clairement dissipé les craintes, doutes et préjugés de ses adversaires concernant ce village frontalier.

Le Ministre du Tourisme et de la Culture, Mr Hamat Bah, a applaudi les nouvelles arrivées au NPP, une illustration et la preuve de la popularité du Président Barrow parmi les populations qui ont vu et ressenti les bienfaits de son programme de développement. Il a exhorté tous les Gambiens éligibles, en particulier les jeunes, à s'inscrire sur la liste électorale pour les prochaines élections car leurs voix seront déterminantes pour l'issue finale de l'élection.

Le Ministre Bah a également déclaré que le Président Barrow n'a aucune objection concernant le droit de vote des Gambiens de la diaspora, mais a plutôt souligné que le processus devrait être inclusif afin de permettre à tous les Gambiens de voter quelque soit leur lieu de résidence.

Les responsables régionaux du NPP, Mustafa Dibba, Alhaji Sambujang Jagne et Karamo Jadama, ont déclaré que cette sortie massive des populations marque le début d'une nouvelle ère pour le NPP car le parti compte dorénavant le plus grand nombre d'adhérents. Ils ont promis de continuer sur cette lancée, et ce, en vue d'empêcher les partis d'opposition de reprendre l'initiative et de trouver un second souffle.