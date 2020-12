Madagascar: Haute Cour de Justice - Manœuvre dilatoire des députés

Prévu se tenir, hier, à 10h, le rapport de la commission spéciale sur la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice ne s'est finalement tenu qu'à 14h20.

Le débat a débuté avec le dossier de Reboza Razafindravelo Mahavonjy Julien. Ce dernier est accusé d'abus de fonction portant notamment sur la vente de la propriété Saint Antoine IV sise dans l'enceinte de la villa Elizabeth à Ivandry. L'affaire remonte en 2014, du temps où Reboza Julien a occupé le poste de vice-Premier ministre de l'Aménagement du Territoire. L'acte de vente a été signé par l'ancien vice-Premier ministre, à l'époque. D'après le rapporteur de la commission, Reboza Julien de souligner qu'il n'a fait qu'expédier les affaires courantes. Et d'ajouter que « ce n'est pas moi qui vais trahir le professeur Zafy Albert ». Toujours d'après le rapporteur, le dossier ne sera pas transmis à la HCJ.

Mais, il y avait eu également une confusion sur le nombre de dossiers concernant le Vice-PM. Un ou deux dossiers, c'est un peu l'imbroglio au niveau des participants à cette session. Toutefois la séance d'hier a été reportée au 17 décembre prochain, étant donné que le quorum n'a été atteint, vu que 57 ont été présents, hier, à l'Assemblée nationale, pourtant, ils sont au nombre de 151. Soit dit, en passant 76 pour atteindre le quorum. L'on assiste ainsi à un troisième report sur ce sujet. Mais l'on se demande si c'est vraiment une manœuvre dilatoire de la part des députés.

Report. En marge de cette session, juste avant cette rencontre avec les députés, le président de la commission spéciale a déclaré qu'il y a quatre dossiers qui doivent passer à cette commission spéciale mais ce qui n'est pas le cas comme on l'a dit auparavant. Et d'annoncer également que quatre dossiers feront partie aussi des dossiers qui seront pris en compte par cette commission. Force est cependant de constater que le courant ne passe pas entre les membres de cette commission et les députés.

Mais avec cet énième report, on a l'impression qu'il n'y aurait pas de suspicion au niveau de cette Chambre basse. Avec ces différents reports, le rôle de cette commission pourrait être plus compliqué davantage. Et les sujets sont tellement compliqués, vu le rôle que joue cette commission. D'ailleurs, selon de source informée, il y aurait aussi d'autres dossiers qui seront traités par cette commission. Mais selon les déclarations du TIM, lors de cette session, il ne va pas rentrer pas dans ce jeu, Me Hanitra Razafimanantsoa, a même déclaré que « si c'est le cas, on devrait revoir le cas des dirigeants qui ont de poste de responsabilité à la tête du pays ».

Dans la même lancée de faire remarquer que c'est un peu difficile de dire que « tous les dirigeants qui ont été à la tête du pays sont blancs comme neige ». Même si elle ne l'a pas dit ouvertement, c'est une matière à réflexion pour ceux qui ont gouverné ou qui gouvernent le pays ainsi que dans le futur.