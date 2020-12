Madagascar: Université de Toamasina - Revue des résultats et visibilité

L'Université de Toamasina accueille actuellement plus de deux cents scientifiques nationaux et étrangers.

Le colloque international du journal REVUT ou Résultats et visibilité de l'Université de Toamasina est lancé de façon officielle ce jour.

L'Université de Toamasina est actuellement le théâtre d'un évènement scientifique d'une importance capitale. S'y déroule actuellement le colloque international du journal REVUT ou Résultats et Visibilité de l'Université de Toamasina. Allant du 15 au 18 de ce mois, le colloque « réunit plus de deux cent scientifiques malgaches et étrangers » autour de domaines, thèmes et thématiques tels que la santé publique, la chirurgie ou l'épidémiologie, la littérature, la philosophie, langues et civilisations, la biodiversité, l'environnement et le développement durable ou encore les sciences et la technologie, la macroéconomie, le droit international...

A cet effet, des présentations de communication affichée, des présentations orales ainsi que des conférences-débats seront au programme durant les trois jours du colloque international. Une opportunité pour les chercheurs (confirmés ou doctorants) de présenter leurs résultats de recherche. Il conviendrait de noter que le journal REVUT correspond à un journal scientifique à comité de lecture édité 1 à 2 fois par an par l'Université de Toamasina ».

The last but not the least. La fin de cette année 2020 a été particulièrement riche en activités pour le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En effet, depuis le mois de novembre dernier, les événements scientifiques internationaux se sont succédé dans les universités du pays. Des moments qui ont réuni la communauté scientifique malgache et étrangère et durant laquelle partage et échange ont été les maîtres-mots. L'on peut ainsi citer la deuxième édition de l'université d'été organisée à Mahajanga du 17 au 21 novembre dernier et qui a réuni plus d'une centaine de scientifiques nationaux et étrangers autour de la thématique «développement inclusif, durable et gestion des risques naturels».

S'ensuivit le colloque international sur les « Dialogues et savoir-faire: construction des connaissances autour des enjeux et défis écologiques à Madagascar et dans l'Océan Indien» qui s'est tenu à Antsiranana du 26 et 27 du même mois. Et dans cette optique, l'Université d'Antsiranana a vu l'organisation de deux autres événements scientifiques, à savoir : les journées des recherches des Instituts Supérieurs de Technologie cinquième édition (du 2 au 5 décembre) et la sixième édition des Doctoriales. Avec le colloque international qui se tient à Toamasina en ce moment, l'univers de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a organisé cinq événements scientifiques de portée internationale en deux mois seulement.