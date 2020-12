Madagascar: Beach soccer - La charrue avant les bœufs

Incroyable mais du jour au lendemain, la commission de beach soccer au sein de la FMF présidée par Alex Lay Mein, décide de tenir un regroupement de l'équipe nationale dans le cadre de la préparation au championnat d'Afrique qui va se tenir au mois de mai 2021 au Sénégal.

Un regroupement qui a commencé hier pour prendre fin le 19 décembre à Mahajanga.

Une belle manière de brûler les étapes en fait quand on se demande sur quelle base a été faite cette sélection après un break de presque trois ans de cette discipline.

Plus le niveau. Si Solofo Ramarolahy s'est appuyé sur les anciens champions d'Afrique, alors on se demande pourquoi il n'a pas, du moins s'il est à l'origine de cette liste, où sont passés le meilleur gardien de l'époque Jhorealy ou tout simplement le meilleur joueur Ymelda sans oublier Flavien Dada, l'auteur du but qui nous a qualifiés à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On citera également Rufin, le grand attaquant de l'Adema.

On peut aussi se demander pourquoi on a encore fait appel à des joueurs qui n'avaient plus le niveau. Bref, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette initiative qui s'apparente plutôt à un forcing.

Le bon sens aurait dicté de passer par des tournois de détection avec une liste qui n'en est pas finalement une. Enfin presque car dans le lot, on retiendra quelques noms encore capables de faire partie de l'équipe nationale, de la vraie. Du moins s'ils ont continué à pratiquer.

En attendant, voici cette fameuse liste sortie d'on ne sait où :

𝗚ardiens de but :

ANDRIAMIFEHY Chrétien (Fort-Dauphin), FIADANANA Jean Mario (Brickaville), LIDO Jean Clais ( Brickaville).

𝗗éfenseurs : ETIENNE Giovanni Oscar (Morondava), RAKOTOMALALA Orlando (Vatomandry), RICHARD Marcel (Toliara), TOVONAY Pierralit (CNaPS Toamasina), RIJA Rakotonirina J Dally (Toamasina), RAKOTOJAONA Hervé Wilson (Mahajanga)

𝗠ilieux: RABEASIMBOLA Tinasoa (Morondava), RAKOTOSON Anderson (Morondava), ANDRIAMAMPANDRY Toky (Fort-Dauphin), JEAN ALBERTO (Maintirano), SAMPILAHY Stevy (Toamasina).

𝗔ttaquants : ENIDIEL Régis (Toamasina), FITANA Romain (Morondava), RAELISON Jean Yvon (Brickaville) ; RAZAFINILAINA Angeluc (Mahajanga),RAZAFIMAHARO Angelo (Toamasina), RANDRIAMIFIDY Victor Camara (Vatomandry)