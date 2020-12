Madagascar: « Noël pour Tous » - Pour faire connaître le chocolat aux enfants défavorisés

Quand les enfants du CLAC Junior partagent leur chocolat et des cadeaux à leurs pairs !

Il s'agit d'un événement organisé par l'association ASASOA France-Madagascar en partenariat avec le Club des Amoureux du Chocolat de Madagascar dans l'enceinte de la Chocolaterie Ecole Edenia.

Madagascar a une grande renommée mondiale grâce au goût et à la qualité de son cacao qui est même labellisé « cacao fin » par l'Organisation Internationale du Cacao. Il en est de même pour son produit dérivé qu'est le chocolat. Cependant, bon nombre de gens ne connaissent pas ce produit phare puisque c'est d'ailleurs exporté en grande partie à l'étranger. Et ce n'est pas tout ! Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais goûté le chocolat pendant toute leur vie dans le pays étant donné que c'est encore qualifié de produit de luxe pour la population malgache.

Face à cet état de fait, l'association ASASOA (Association d'Aide de Solidarité et d'Actions) France-Madagascar, a organisé un événement intitulé « Noël pour Tous » la semaine dernière à Nanisana où est implantée la Chocolaterie Ecole Edenia. « Notre objectif est de faire connaître le chocolat aux enfants défavorisés dans le quartier tout en les faisant goûter ce produit. Nous leur avons en même temps distribué des jouets car il y en a ceux qui méconnaissent ce qu'est Noël », a expliqué Andriatsimahafotsy Emma, la porte-parole de l'association ASASOA France-Madagascar.

Qualité naturelle. Cet événement a été organisé en partenariat avec le Club des Amoureux du Chocolat de Madagascar connu sous le sigle de CLAC. « Notre organisation regroupant tous les passionnés du chocolat a pour but de protéger la qualité naturelle imbattable du chocolat malgache. Pour ce faire, nous réclamons plus de transparence sur sa composition, et ce, conformément aux directives européennes du 02 juin 2000 qui régulent le pourcentage acceptable des MGV (matières grasses végétales) autre que le beurre de cacao à moins de 5% du produit fini », a fait savoir le Dr Ravahiarivony Evelyne, la présidente du CLAC.

Et parlant de la Chocolaterie Ecole Edenia, mise en place par l'association ASASOA France Madagascar, un Club des Amoureux du Chocolat Junior y a été créé. Il regroupe des enfants venant de divers horizons. Ceux-ci ont fabriqué des tablettes de chocolat dans le laboratoire de cette Chocolaterie Ecole, avec l'aide du Chef Doudh. Ils ont appris entre autres, avec quelles matières de base, on produit les différents types de chocolat et quels sont les ennemis du chocolat.

Meilleurs dessins. Ces tablettes de chocolat ont été confectionnées avec toute leur attention et avec tant d'amour par ces enfants. A leur tour, ceux-ci les ont distribués aux enfants défavorisés dans le cadre de cet événement intitulé « Noël pour tous », en plus des cadeaux composés de livres et de jouets. « Il faut savoir partager et s'entraider dès nos jeunes âges, sans faire de la discrimination.

Chaque enfant peut faire tant de choses avec les moyens dont il dispose. Il suffit d'avoir confiance en soi en montrant à tout le monde son talent. Et n'abandonnez jamais ! », a exprimé Miaina Luz Rafalimanana, la marraine de l'événement, en s'adressant à tous les enfants à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Elle est également nommée Ambassadrice de la Chocolaterie Ecole Edenia. Toujours dans le cadre de cet événement, les enfants qui ont fait les cinq meilleurs dessins portant sur la filière cacao, ont été primés suite à un concours lancé par les organisateurs.