Madagascar: ASIEF-Tournoi « Mafy Be » - Victoire des équipes de la Primature et de l'ASPM

Les athlètes ont massivement pris part à la course.

Près de 130 athlètes issus de 13 ministères et institutions ont répondu présents à l'appel de l'ASIEF.

Ils se sont mobilisés pour la dernière course de l'année. Pour réunir les sportifs fonctionnaires regroupés au sein de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF), l'équipe dirigeante a organisé un tournoi « Mafy Be » d'athlétisme autour du Lac Anosy, dimanche dernier. Malgré la courte durée de préparation, près de 130 athlètes issus de 13 ministères et institutions ont répondu présents à l'appel de l'ASIEF.

Il s'agit de la primature, la poste, le ministère des Postes, des Télécommunications et du développement numérique (MPTDN), le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, la Jirama, la ministère de l'Education nationale, le ministère de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics, le ministère de l'Enseignement supérieur et la Commune Urbaine d'Antananarivo. Pour le relais mixte et relais homme, les huit athlètes composant l'équipe devaient parcourir un total de 2,6km. Les membres de chaque équipe se partagent la course en choisissant entre ces distances 400m-200m-400m-100m-800m-200m-400m et 100m pour boucler la boucle.

Au relais mixte, l'équipe de la primature s'est imposée avec un chrono de 7 min, suivie de l'équipe de l'Association Sportive de la Poste Malagasy (ASPAOMA) dirigée par l'ancienne gloire Ravaolahy créditée d'un temps de 7 min 23s et l'équipe du MPDTN complète le podium avec 7 min 33s. Pour le relais hommes, la victoire est revenue à l'Association des Polices Municipales (ASPM) avec un temps de 6 min 43s suivie de près par la Primature avec 6 min 47s et enfin l'AS PAOMA termine à la troisième place avec 7mn28s. « Nous ne nous attendions pas à une telle participation. Nous remercions tous ceux qui ont participé à la course et surtout la Maire et le Préfet de la Ville d'Antananarivo de nous avoir octroyé l'autorisation pour permettre l'organisation de la course », a fait savoir Jean Aimé Andrianarison dit John Love, président de l'ASIEF.

Cette association regroupant les sportifs fonctionnaires n'a pas reçu de subvention cette année et arrive à se mobiliser grâce à la contribution des membres et des généreux donateurs. « Je réitère que la pratique sportive est très importante pour tous les agents de l'Etat. C'est un remède gratuit pour avoir une bonne santé et éviter tous types de maladies », a-t-il continué.

Plusieurs autres tournois ont été organisés entre autres le football, le volley-ball et le basket-ball. Le pire a été évité cette année pour une saison morte. Le championnat national est maintenu à Mahajanga en 2021 avec l'entrée en compétition du football féminin.