Madagascar: Jirama - Digitalisation de la communication envers les clients

Une meilleure gestion de la pandémie Covid-19 est en cours de mise en place au sein de la Jirama, avec l'appui de la Coopération allemande. Une convention de partenariat a été signée hier.

Une meilleure communication digitale envers les clients de la Jirama. C'est l'objectif du partenariat noué entre cette société d'Etat et le Ministère fédéral allemand de Coopération économique (BMZ), à travers le projet « Promotion de l'électrification par les énergies renouvelables-GIZ-PERER ». Selon les deux parties, le renforcement de la communication a été indispensable, afin d'informer à temps les clients sur les différents services en réponse aux urgences. C'est la raison pour laquelle, le BMZ soutient l'amélioration de la relation client pour une communication performante et adaptée aux besoins, suivant les 3 axes prioritaires de la Jirama. « Pour une durée de six mois, à compter du 23 novembre, cette convention de partenariat a pour objectif de mettre en place une meilleure gestion de la pandémie Covid-19 au sein de la Jirama grâce à la digitalisation de sa communication envers ses clients », a communiqué la société d'Etat.

Actions. Dans le cadre du partenariat, , la Jirama s'engage à faire en sorte que sa page Facebook « Jirama ofisialy » soit une référence pour les clients en termes d'informations officielles, à créer une plateforme pour qu'il y ait plus d'interactions avec les clients et que ces derniers soient satisfaits par rapport aux informations véhiculées, et à booster la communication de masse sur les activités de mobilisation des clients, pour que les nouveautés appuyant la lutte contre le Covid-19 soient adoptées par les clients de la Jirama (Auto-relevé, Diversification des moyens de paiement, Agence en ligne et Application mobile, etc.). Selon les informations, une nouvelle stratégie et un plan de communication basé sur le digital seront élaborés.

Relation client. La Jirama compte actuellement près de 570.000 abonnés dans 114 localités pour les services d'électricité et près de 194.000 abonnés dans 65 centres pour l'eau. Dans son plan de redressement, la société prévoit d'accroître sa clientèle à 1.000.000, d'ici 2025. « Dans cette optique l'amélioration des relations clientèle est une priorité. La Jirama prévoit donc dans ce sens la réduction significative des longues files d'attentes dans les agences en créant plusieurs canaux d'échange avec le client, notamment avec la digitalisation ; un accueil de qualité à tous les niveaux, que ce soit dans les agences ou sur les plateformes d'interactivité entre la Jirama et ses clients ; l'accessibilité et le partage des informations aux clients ; l'amélioration de la communication externe ; la facilitation du quotidien des clients ; le traitement rapide et efficace des dossiers, doléances et besoins des clients ; la transparence, le professionnalisme et la performance à travers la mise en place d'un standard de service. Toutes ces réformes doivent être efficacement accompagnées d'une communication performante pour impacter de manière positive », a noté le DG de la Jirama, Vonjy Andriamanga.