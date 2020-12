Madagascar: BNI - Journée de partage avec les démunis

Partage. La grande famille de la BNI Madagascar fait actuellement le tour des 6 arrondissements de la capitale pour partager la joie avec les plus démunis. Vendredi dernier, plus de 2000 personnes âgées du 2e arrondissement ont eu droit à des repas chauds de la part de la banque. Alexandre Mey, le Directeur Général de BNI MADAGASCAR et Véronique Rajerison, Directrice du Développement du partenariat public-privé de la Commune urbaine d'Antananarivo ont dirigé cette opération de partage

En partenariat avec la Commune Urbaine d'Antananarivo, la première banque malagasy continue ainsi à se mobiliser en guise de solidarité avec les plus démunis après avoir relevé un défi de taille durant cette année exceptionnelle. Celui d'avoir soutenu, à travers des solutions bancaires audacieuses voire risquées , les salariés, les ménages, les professionnels, mais aussi les entreprises qui ont subi les contrecoups de la crise sanitaire. « En cette période de fêtes de fin d'année, l'élan de solidarité suscité par les difficultés engendrées par la Covid-19 mérite d'avoir des impacts pour le plus grand nombre.

Raison pour laquelle BNI MADAGASCAR a choisi de soutenir les compatriotes vulnérables de toutes les régions qui luttent pour survivre dans des conditions désespérées, » a expliqué Alexandre Mey.

En effet, à part les aînés de la capitale, plus de 2000 sans-abris d'Antananarivo, plus de 200 orphelins de la ville de Mahajanga, près de 800 enfants démunis de la ville de Fianarantsoa, mais aussi plus de 400 orphelins et enfants sans abris dans la zone Est et près de 400 autres dans la zone centre recevront de BNI MADAGASCAR des présents, à l'occasion des fêtes.