Maroc: Fès - Un policier contraint de faire usage de son arme de servie pour interpeller deux multirécidivistes (DGSN)

Rabat — Un brigadier de police relevant de la Brigade antigang à la préfecture de police de Fès a été contraint de faire usage de son arme de servie mardi pour interpeller deux individus aux antécédents judiciaires qui étaient dans un état de forte impulsivité et exposé des citoyens et des éléments de la police à un danger sérieux et imminent à l'aide d'une arme blanche.

Une patrouille de police était intervenue pour interpeller les deux suspects qui ont commis un vol avec violence au niveau de la zone Dar Dbibegh, mais les malfrats, âgés de 22 et 26 ans, ont opposé une résistance farouche à l'aide d'une arme blanche, ce qui a contraint le brigadier de police à faire usage de son arme de service en tirant deux balles qui ont atteint l'un d'eux au niveau de ses membres inférieurs, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cet usage forcé de l'arme de service a permis de maîtriser les suspects et de neutraliser le danger, outre la saisie de six téléphones portables et d'une importante somme d'argent en leur possession, soupçonnée de provenir d'opérations de vol, selon la même source.

Le prévenu blessé a été placé sous surveillance médicale à l'hôpital où il a été évacué pour recevoir les soins nécessaires, alors que son complice a été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.