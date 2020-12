Algérie: Ligue 1-USM Alger - "L'objectif est d'avoir un projet de jeu"

Alger — Le nouvel entraîneur français de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football), Thierry Froger, a indiqué que son objectif principal était de construire un projet de jeu, tout en se montrant confiant quant à sa capacité de redresser la barre.

"L'objectif est d'avoir un projet de jeu, une qualité de jeu. Construire un renouveau dans la durée, ce sera nécessaire pour pérenniser un club dans le haut niveau. Il faut aussi faire progresser les joueurs, qu'on dit de nous en toute humilité : voilà l'USMA, voilà comment joue cette équipe. Les résultats vont certainement suivre après. On doit d'abord se concentrer sur le contenu des matchs", a déclaré le coach des "Rouge et Noir" dans un entretien vidéo diffusé lundi soir sur la page officielle Facebook du club.

La direction de l'USMA a jeté son dévolu sur Froger pour remplacer son compatriote François Ciccolini, limogé le 22 novembre dernier pour avoir boycotté la veille la cérémonie protocolaire de remise des médailles, à l'issue de la Supercoupe d'Algérie perdue face au CR Belouizdad (1-2).

Il s'agit du deuxième passage de Froger (57 ans) à la tête de l'USMA, après une première expérience lors de la saison 2018-2019, conclue par un titre de champion.

Avant d'enchaîner : "C'est important de trouver pratiquement le même effectif que j'avais entraîné au cours de ma première expérience, et ce par rapport à la façon de jouer, à l'organisation. Je sais que les nouveaux ont de la qualité. C'est un bon mixage. L'équipe a été rajeunie, ils ont de l'expérience à acquérir, mais ils ont une grande envie et cela est nécessaire pour réaliser de belles choses".

En visionnant les rencontres de son ancien-nouveau club, Froger a relevé la nécessité de corriger certaines imperfections. "On regardant les derniers matchs de l'équipe, j'ai eu la même impression que la première fois : les joueurs veulent faire beaucoup de choses, ils courent trop. Il faut qu'on soit plus coordonnés et avoir l'esprit collectif dans le jeu. Les joueurs ont des qualités et représentent un grand club, ça doit leur donner des forces et non pas des faiblesses".

Enfin, le technicien français a tenu à saluer les supporters du club, regrettant au passage leur absence dans les tribunes en raison de la pandémie de coronavirus.

"Les supporters étaient extraordinaires avec moi lors de mon premier passage, malheureusement ils ne pourront pas assister aux matchs de leur équipe en raison de cette période difficile. Qu'ils sachent que je vais tout donner pour eux", a-t-il promis.

L'USMA a raté son début de saison, concédant deux défaites de suite (en Supercoupe d'Algérie face au CRB et à domicile en championnat devant l'ES Sétif 0-2), avant de faire deux matchs nuls de rang en déplacement, chez la JS Saoura (2-2) et le WA Tlemcen (0-0).

Froger fera ses grands débuts samedi prochain, lors de la réception de l'Olympique Médéa (14h30) dans le cadre de la 4e journée.