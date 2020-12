Algérie: Judo-Championnats d'Afrique - Tirage au sort de la compétition mercredi à Antananarivo

Alger — Le tirage au sort des 41es Championnats d'Afrique de judo, prévus à Madagascar du 17 au 20 décembre et qualificatifs aux jeux Olympiques (JO) de Tokyo, aura lieu mercredi à Antananarivo, a-t-on appris mardi du vice-président de l'Union africaine de la discipline (UAJ), l'Algérien Mohamed Meridja.

"Les délégations continuent d'arriver, avant la date de clôture des inscriptions (mercredi minuit). Toutes les conditions sont réunies par la Fédération malgache de judo pour le bon déroulement de la compétition, considérée comme très importante pour les athlètes du continent en vue d'une qualification aux JO de Tokyo-2020", a déclaré à l'APS Meridja, également représentant de la Fédération internationale de judo, présent sur les lieux.

A l'heure actuelle, 137 judokas (84 hommes et 53 dames) issus de 33 nations se sont inscrits pour prendre part à la compétition dont le coup d'envoi sera donné jeudi avec les épreuves individuelles qui se poursuivront jusqu'à samedi, avant le déroulement, le lendemain, de l'épreuve mixte par équipes.

La sélection algérienne de judo, composée de six athlètes seulement dont trois dames, est à pied d'oeuvre à Antananarivo avec l'objectif d'engranger "le maximum de points" olympiques. "Beaucoup de points seront mis en jeu à Antananarivo et nos judokas auront la mission d'en récolter le maximum, afin d'améliorer leur classement olympique et espérer être présents aux joutes de Tokyo-2020", avait indiqué la Fédération algérienne de judo (FAJ).

Concernant le tournoi, le mieux classé côté algérien, Abderrahmane Benamadi avec 1350 points, prendra part à la compétition dans la catégorie des -90 kg, en présence notamment des Egyptiens Abdel Akher Hatem (972 pts et champion d'Afrique-2019) et Hazem Ali (468 pts, médaillé d'or des derniers Jeux Africains JA-2019) ainsi que du Sénégalais Abderahmane Diao, vainqueur du dernier Open de Dakar (520 pts).

Pour sa part, Fethi Nourine (-73 kg), champion d'Afrique-2019 (1342 pts), partira a priori favori pour le podium, en présence, entre autres, de l'Egyptien Mohamed Mohy Eldin (1137 pts), champion d'Afrique 2017 et vice-champion d'Afrique 2018 et 2019. Un autre concurrent pourrait jouer les trouble-fête, à savoir le Marocain Ahmed Al Meziati (497 pts), médaillé d'argent aux derniers JA-2019.

Engagé dans la catégorie des +100 kg, l'Algérien Mohamed Sofiane Belrekaa (411 pts) aura cinq adversaires, dont le Sénégalais Ndiaye Roy (1335 pts), médaillé d'or de l'Open de Dakar et de Yaoundé-2019 et l'Egyptien Wahid Ahmed (643 pts et médaillé de bronze africain en 2019).

Chez les dames, Amina Belkadi, meilleure Algérienne classée avec 898 pts dans la catégorie des -63 kg, fera face à des concurrentes de renom, telles que la Camerounaise Wezu Dombeu Helene (835 pts et médaillée d'argent de l'Open de Dakar) et la Marocaine Sofia Belattar (561 pts et vice-championne d'Afrique 2019).

Dans la catégorie des -78 kg, Kaouthar Ouallal, championne d'Afrique en titre, essayera avec ses 803 pts de jouer l'or qu'elle se disputera avec cinq autres judokates, dont la Gabonaise Sarah-Myriam Mazouz (1030 pts), alors que sa compatriote Sonia Asselah, qui a totalisé jusqu'ici 885 pts chez les +78 kg, aura une rude concurrence avec la présence de la médaillée de bronze du Grand Slam-2020 de Düsseldorf (Allemagne), la Camerounaise Vanessa Mballa Atangana (1995 pts) et de la Sénégalaise Monica Agna (318 pts, médaillée d'or de l'Open de Dakar-2020).