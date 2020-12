Gabon: Elections FEGABAB - Léopold Evah s'exprime enfin sur les textes

L'actuel président fédéral Léopold Evah a tenu à repriser certaines choses en ce qui concerne les textes adoptés en décembre 2018. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le président sortant fustige le comportement de certains sympathisants qui refusent toujours de reconnaitre les fameux textes, alors que lors de leur adoption, nombreux sont ceux qui n'étaient pas présents aux assises.

« Le problème n'est pas au niveau des textes mais des préjugés des hommes car c'est l'Assemblée générale qui décide de la conduite des politiques à mener », a déclaré Léopold Evah dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Pour lui, certains dirigeants étant toujours absents lors des réunions fédérales, avaient choisi le boycott pour s'exprimer contre l'actuel président. En prenant l'exemple de la Ligue de l'Estuaire qui s'était insurgée car, comme d'autres, elle prenait le « malin plaisir d'être absente aux assises ». Donc résultats des courses, seules 7 ligues ont adopté les nouveaux textes.

Les fameux textes de 2015, ont été modifiés en décembre 2018, et une fois adoptés, ont été envoyés au Ministère des Sports, au Comité Olympique et à la FIBA pour validation selon Léopold Evah. En effet, il y a eu une modification qui pousserait une partie des dirigeants des ligues, clubs et associations à crier à la fraude, c'est le fait que le nombre d'électeur ait été réduit.

« Certains articles ayant été modifiés lors de l'AGE de 2018, nous sommes passés de 140 à 43 électeurs » ; ils sont appelés « grands électeurs » dans la mesure où ils auraient un quota de licenciés supérieur aux autres. Toujours selon le président sortant qui affirme que ce résultat est l'émanation de toutes les sensibilités associatives des ligues. Aujourd'hui Léopold Evah se défend du fait que la plupart des associations nationales qui ne paient pas leur affiliation comme la loi le recommande.

Les textes en question sont remis en cause par certains membres qui dénoncent le fait que certaines ligues, associations et clubs aient été exclus du processus électoral. De plus, ces mêmes membres d'associations exclues de cette élection affirment que le président Evah aurait récemment déposé les textes au Comité Olympique, et demandent donc audit comité de revoir ces fameux textes avant l'élection.