Sénégal: « Avenir Senegaal Bi Ñu Begg » a reçu Khalifa Sall

Les membres la plateforme «Avenir Senegaal Bi Ñu Begg» informent à travers un communiqué parvenu à notre rédaction mardi avoir reçu dimanche 13 décembre la visite de M. Khalifa Ababacar Sall, à la tête d'une délégation du «Mouvement Taxawu Senegaal».

La délégation a été reçue par plusieurs membres du Secrétariat politique National de la plateforme. Avenir Senegaal Bi Ñu Begg indique se féliciter de cette démarche «qui recoupe parfaitement des initiatives similaires qu'elle a prises et qui ont également commencé à porter leurs fruits». Les deux structures ont noté des convergences parfaites entre la vision et les objectifs qu'elles portent pour amener l'opposition à jouer son rôle avec détermination, engagement et responsabilité, souligne le communiqué.

Les deux entités ont, entre autres, convenu de : consolider les acquis obtenus par le FRN et les partis de l'opposition engagés dans le dialogue politique, d'œuvrer, avec tous ceux qui sont animés du même esprit, à la constitution d'un noyau autour de valeurs partagées et de poursuivre les initiatives en cours pour informer et mobiliser le maximum d'acteurs ancrés dans l'opposition, souligne la note. O.BA