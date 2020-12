Egypte: La vision Egypte 2030 réalisera les objectifs et les intérêts de notre pays

La vision Egypte 2030 réalisera les objectifs et les intérêts du pays, grâce à une stratégie claire fixant les points essentiels des plans économiques, sociaux et culturels et de la participation du secteur privé et de la société civile, a affirmé mardi, 15 Dec, la ministre du plan et du développement, Hala Al-Saïd.

Dans une interview accordée à la déclinaison arabe du quotidien libanais Al-Nahar à l'occasion de l'obtention du prix de meilleure ministre arabe, Mme Al-Saïd a indiqué qui la vision Egypte 2030 prévoyait d'étendre et d'améliorer la qualité des services aux citoyens, notamment dans les domaines de la santé, de l'enseignement et de l'énergie.

La ministre a fait le point sur la situation du secteur bancaire égyptien malgré les conséquences de l'épidémie du coronavirus, soulignant que ce secteur était très solide, progressait rapidement et avait prouvé sa grande capacité.

La femme égyptienne a obtenu, pendant ces cinq dernières années, d'importants acquis au niveau de la vie publique a-t-elle poursuivi, citant à cet égard la nomination de 8 femmes au gouvernement actuel, de 180 à la Chambre des députés et au Sénat, et d'autres aux postes de vices-ministres et de gouverneurs.

L'Egypte travaille à l'autonomisation réelle de la femme, a-t-elle dit, faisant état en ce sens du rôle du Conseil national de la femme qui s'occupe entre autres de réaliser ses intérêts et à élaborer les politiques censées la soutenir.