Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La société française CGG va lancer des recherches sur le gisement pétrolier de la Cuvette

La Compagnie générale de géophysique(CGG), spécialisée dans l'exploration du sous-sol, a annoncé qu'elle va mener sous peu une campagne aérienne de collecte de données gravimétriques et magnétiques dans le delta de la Cuvette. Les résultats du programme permettront d'éclairer les investisseurs pour l'obtention d'une licence d'exploration dès 2021.

La campagne aérienne prévue dans les tout prochains jours a été préfinancée par l'entreprise française CGG, un groupe mondial de géosciences qui œuvre pour le compte de l'industrie de l'énergie (pétrole et gaz principalement). Cette étude permettra de comprendre la géologie du périmètre pour le soumettre aux potentiels investisseurs dans le cadre d'un appel d'offres l'an prochain.

Ce sera le premier programme du type dans cette région réputée pour abriter des sédiments d'une épaisseur allant jusqu'à 9 km et qu'il faudra confirmer par l'imagerie et l'interprétation des réservoirs d'hydrocarbures. Un avion à la technologie aérienne Full Spectrum Falcon, propriété de CGG, a été affrété pour collecter simultanément le gradient de gravité, la pesanteur et les données magnétiques, qui seront interprétés par les experts de CGG basés à Perth(Australie).

CGG rassure qu'elle mettra toute son expérience au service de cette campagne aérienne. « Notre étude multi-clients dans le bassin de la Cuvette du Congo utilisera la meilleure technologie géophysique aérienne du monde. Le bassin pourrait être considéré comme l'une des dernières provinces d'Afrique à contenir potentiellement des accumulations géantes à super géantes de pétrole et de gaz », a fait savoir Greg Paleolog, le vice-président senior de la branche Multi-Physics chez CGG, rapporte l'agence écofin.

Il faut rappeler qu'en août dernier, deux sociétés d'exploration congolaises, la société africaine de recherche pétrolière et distribution (SARPD-Oil) et la société PEPA, ont annoncé avoir découvert un gisement on shore, dont le potentiel de production est estimé à plus d'un milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, soit 983 000 barils de brut par jour.

Encore dans la phase de forage pour le premier puit, sur les quatre attendus, le champ pétrolier le Delta de la Cuvette a été découvert dans la localité de Loukolela, dans la partie septentrionale du Congo. Les caractéristiques dévoilées révèlent que la production en hydrocarbure du Congo pourrait quadrupler.

Ce gisement qui s'étend sur une superficie de 9392 km² est attribué à la société SARPD-Oil et la société PEPA, deux firmes dirigées par l'homme d'affaires congolais Claude Wilfrid Etoka. Il dispose de quatre puits nommés permis Ngoki 01, le premier dont les travaux de forage ont débuté depuis le mois de mars dernier est situé à une profondeur de 3400 mètres.