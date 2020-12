Congo-Brazzaville: Taekwondo - Dix apprenants du club Forme Epic portent de nouvelles ceintures

Après plusieurs mois d'arrêt d'entraînement collectif, le club Forme Epic a organisé, le 12 décembre, une session de passation de ceinture, dans le strict respect des mesures barrières contre la pandémie de coronavirus.

Les responsables du club de formation de taekwondo n'ont pas voulu perdre l'année. Ils ont, en effet, tenu la première et dernière session de passation de ceinture de l'année 2020 afin de permettre aux apprenants de faire valoir leurs compétences. Pour respecter les mesures barrières, cette cérémonie qui a concerné dix jeunes taïkwondistes s'est déroulée en trois vagues.

Il s'agit de Nasser Adams (ceinture blanche-jaune), Fadimatou Koulagna et Aline Mokader (ceinture jaune 8e keup), Eric Nathan-Pierre Packa, Ali Safa et Nasser Hussein (ceinture verte), Aliou Koulagna, Eliel Kanga et Ryan Sofia (ceinture bleu) puis Ismaël Maïga (ceinture rouge). Une autre vague des enfants dont l'un des plus jeunes apprenants, Hassan Sadaka, passera son examen de passation de ceintures, le 16 décembre.

Major de sa promotion, Ryan Sofia est très ému de monter en grade. Il a par la même occasion invité ses camarades à intégrer Forme Epic pour non seulement apprendre mais aussi découvrir les bienfaits de cet art martial.

« Je suis très content parce que j'ai bien exécuté ce qui m'a été demandé. Je remercie mes parents et mes amis du club sans oublier les maîtres. Le taekwondo me permet de me découvrir et maîtriser quelques principes de la vie », a déclaré Ryan Sofia. Ce plaisir a été partagé par Aliou Koulagna qui a obtenu les mêmes performances que son promotionnel Ryan.

Selon Me Yhostan Taboula, instructeur du club Forme Epic, ces genres de retrouvailles et de partage permettent aux élèves de ne pas baisser les bras et de continuer de garder leur forme. « La passation des grades dans les arts martiaux, particulièrement dans le taekwondo, consiste à encourager et élever les enfants d'une ceinture à une autre. Cela prouve que les élèves maitrisent les connaissances et techniques. Cela nous permet d'avoir des vrais taekwondoïstes compétiteurs ou instructeurs des clubs », a-t-il expliqué.

En sa qualité de secrétaire général de la Fédération congolaise de taekwondo, il a ajouté que les enfants ont bien travaillé car, outre la formation, le taekwondo renforce les capacités intellectuelles et physiques des pratiquants, surtout chez les plus jeunes.