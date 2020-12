Maroc: La décision américaine marque "un développement majeur" (expert autrichien)

Vienne — La décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara marque un "développement majeur" pour la paix, la stabilité et le développement tant pour le Maroc que pour l'ensemble de la région, a affirmé, mardi, l'expert autrichien Paul Rubig, membre du Comité économique et social européen.

"Je crois que la décision américaine est une bonne nouvelle qui marque un développement majeur pour la paix, la stabilité et le développement tant pour le Maroc que pour l'ensemble de la région. On est en droit d'espérer un avenir de progrès, de développement et de démocratie", a souligné M. Rubig dans une déclaration à la MAP.

Soutenant que cette décision "n'a suscité que des réactions positives", il a assuré que l'Union européenne "ne tardera pas à suivre l'exemple américain, même si elle examine pour le moment un ensemble d'options et de possibilités en relation avec les décisions pertinentes des Nations-Unies".

"Le Maroc est un voisin important pour nous et le règlement de la question du Sahara revêt un intérêt particulier pour l'Union européenne qui souhaite et œuvre pour une solution politique et négociée du conflit", a précisé M. Rubig, ancien membre du Parlement européen, actuellement Rapporteur de l'Espace européen de la recherche (ERA).

Et de conclure que l'Union européenne, qui vient d'adopter son budget pour les sept années à venir, ne manquera pas de soutenir la recherche d'une solution privilégiant la paix et la stabilité dans la région et d'accompagner le Maroc à travers une série de programmes et d'initiatives, notamment dans les domaines de la recherche innovation, la santé, et l'éducation.